Совсем недавно "Грильница" открыла новое заведение в центре города. Рекламная группа "Продвижение" ярко оформила первое кафе быстрого питания данной сети, которое расположилось на Красноармейском, 61.

"Продвижение" оформляет уже не первую "Грильницу". Как и в прошлых заведениях сети, здесь реализован дизайн, разработанный специалистами рекламной группы. В дизайн-проекте были учтены три важных аспекта — фирменный стиль бренда, требования администрации города и современные тренды в оформлении заведений общественного питания.

Рекламная компания не только разработала визуальный проект, но и взялась за изготовление и монтаж различных элементов декора: световые буквы "Грильница", "очень вкусное место", "8-23", большой и малый объемный световой логотип и многое другое. Внутри кафе "Продвижение" смонтировало объемный световой логотип и буквы "Прием заказа" и "Выдача", а также выполнило брендирование стены. Яркий дизайн, светотехника и интересные решения дизайна привлекают внимание посетителей как днем, так и ночью. Следует отметить, что рекламная группа "Продвижение" – не новички на рынке, они работают уже более 21 года.

Компания накопила обширное портфолио работ по оформлению кафе, баров, ресторанов и заведений быстрого питания. Осенью прошлого года "Продвижение" заняло первое место на международном конкурсе визуальной рекламы "Знак" в номинации "Оформление предприятий общественного питания". Награды удостоилась работа по оформлению входной группы ресторана кавказской кухни "Аджика".

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