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Команды по хоккею с мячом поразили болельщиков во время матча в Архангельске тем, что 20 раз забили мячи в свои же ворота. Об этом пишет "Спорт-экспресс".

Отметим, что этот матч проходил в рамках чемпионата России. Сражались две команды – "Водник" из Архангельска и "Байкал-Энергия" из Иркутска. Игра завершилась со счетом 0:0. В конце игры спортсмены забили около 20 мячей в свои ворота.

Любопытно, что один игрок из "Водника" 11 раз поразил собственные ворота.