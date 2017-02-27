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Глава Кош-Агачского района Республики Алтай Ауельхан Джаткамбаев, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, определен решением суда в следственный изолятор.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении чиновника избрана на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, Ауельхан Джаткамбаев был задержан на минувшей неделе. По версии следствия, глава района получил незаконное вознаграждение в размере трех миллионов рублей от предпринимателя.

Взамен, как полагают в СКР, чиновник обеспечил победу строительной фирме бизнесмена в аукционе на право получения государственного контракта на строительство школы в одном из сел Кош-Агачского района.

Сумма контракта составила более 217 миллионов рублей. Преступление было выявлено сотрудниками республиканского управления ФСБ и МВД.