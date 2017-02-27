89-я по счету церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" традиционно стартовала в Лос-Анджелесе в театре Dolby. Ее ведущим стал популярный комик Джимми Киммел.

Пройдя по красной дорожке и поразив всех своими нарядами, глубокими декольте и прочими неотъемлемыми атрибутами оскаровской церемонии, звезды прошли в зал, где перед собравшимися с хитом Can't stop this feeling выступил Джастин Тимберлейк. Как пишет ТАСС, песня буквально "взорвала" зал, а танцевать пустился даже 68-летний Сэмюэль Эл Джексон.

Напомним, что фаворитом "Оскара-2017" стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" режиссера Дэмьена Шазелла, правда, пока картина не получила ни одной статуэтки. Премия за роль второго плана ушла американскому актеру Махершалу Али за фильм "Лунный свет", лента "Отряд самоубийц" завоевала "Оскар" в категории "Лучшие грим и прически", а награда за лучшие костюмы киноакадемики вручили картине "Фантастические твари и где они обитают".

Следующими по количеству номинаций стали фантастическая картина Дени Вильнева "Прибытие" и фильм Барри Дженкинса "Лунный свет" – они претендуют на победу по восьми пунктам, далее идут режиссерская работа Мэла Гибсона "По соображениям совести", " Лев" Гарта Дэвиса и "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана – у них шесть номинаций.

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