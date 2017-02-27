Пройтись по красной дорожке премии "Оскар" – удел звезд. Весь модный мир прикован к этому событию мирового масштаба. Смотрим, в каких платьях и костюмах пришли "голливудские небожители" на главную кинопремию мира.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил.
Эмма Стоун
Николь Кидман
Алиси Викандер
Бри Ларсон
Рут Негга
Тараджи Хенсон
Жанель Монэ
Дензел Вашингтон и Полетта Вашингтон
Мел Гибсон и Розалинд Росс
Мэтт Деймон и Лучана Баррозо
Приянка Чопра
Скарлетт Йоханссон
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