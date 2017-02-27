Пройтись по красной дорожке премии "Оскар" – удел звезд. Весь модный мир прикован к этому событию мирового масштаба. Смотрим, в каких платьях и костюмах пришли "голливудские небожители" на главную кинопремию мира.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил.

Эмма Стоун

Николь Кидман

Алиси Викандер

Бри Ларсон

Рут Негга

Тараджи Хенсон

Жанель Монэ

Дензел Вашингтон и Полетта Вашингтон

Мел Гибсон и Розалинд Росс

Мэтт Деймон и Лучана Баррозо

Приянка Чопра

Скарлетт Йоханссон

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