Известный певец Сергей Шнуров попросил не называть его музыкантом. По словам лидера группы "Ленинград", у него нет коллег-музыкантов и он сам таковым не является.
"Я скорее человек-контент. Меняется контекст – меняется контент. Также и у "Ленинграда", – приводит слова Шнурова "Газета.ru".
Группа "Ленинград" второй год подряд получает премию "Чартова дюжина". В этом году группа получила премии в номинациях "Группа" и "Солистка".
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Комментарии
А как называть? - Мракобесом.
А можно и просто - творческий человек ищущий свою форму самовыражения, понятную всем.
Допился в Питере. )
Шнуров ответил на призыв православных уволить его с Первого канала. С таким требованием выступили новосибирские православные активисты к генеральному прокурору России Юрию Чайке. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram прокомментировал обращение православных активистов к руководству Первого канала с требованием отстранить его от передачи «Про любовь». «Не знал, что православные активисты помимо того, что внимательно слушают «Ленинград», еще и телевизор смотрят», — написал Шнуров. Ранее сегодня новосибирские православные активисты направили генеральному прокурору России Юрию Чайке письмо, в котором требуют проверить деятельность лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Руководству Первого канала написано другое послание – с требованием уволить Шнурова.
"Хотите пейте водку, хотите не пейте. Хотите курите, или не курите. Занимайтесь спортом, или не занимайтесь. Ешьте фастфуд, или питайтесь "Правильно". Материтесь, как сапожники, или говорите на чистой латыни. Подписывайтесь, отписывайтесь, пишите комментарии, или не пишите, худейте, толстейте, любите котиков или собачек, или не любите. Качайте бицепсы или губы. Ходите в трениках или в тигровой шкуре. Делайте всё, что вам угодно, только не указывайте, что делать мне, потому что сам разберусь." - С.Шнуров
Пиво с портретом Шнурова оскорбило верующих Верующие Кирова потребовали прекратить выпуск пива «Трифон-Leningrad» c портретом российского рок-музыканта группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
27.02.2017 11:30 А Ведь Правильно
Такое же и творчество у него - ни рыба, ни мясо
Для начала пусть чайка проверит веранутых.
27.02.2017 11:57 - гость -
Ты тему не перепутал или у тебя рак мозга?
Зовите меня ̶ц̶а̶р̶ь̶ бард, просто ̶ц̶а̶р̶ь̶ бард.(С)
Группировка-Ленинград-ответ стране 404 на гецровидение!
О чём новость-то ? Про чартову дюжину кроме шнура цитировать нечего...?
Пошто он такой грустный на фото, последний хит не пошел? Кто в теме?