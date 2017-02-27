Известный певец Сергей Шнуров попросил не называть его музыкантом. По словам лидера группы "Ленинград", у него нет коллег-музыкантов и он сам таковым не является.

"Я скорее человек-контент. Меняется контекст – меняется контент. Также и у "Ленинграда", – приводит слова Шнурова "Газета.ru".

Группа "Ленинград" второй год подряд получает премию "Чартова дюжина". В этом году группа получила премии в номинациях "Группа" и "Солистка".

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