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Пассажир Boeing 757 умер во время полета на борту самолета авиакомпании "Туркменские авиалинии", пишет ТАСС.

Как сообщается, воздушное судно следовало по маршруту Ашхабад – Бирмингем. Командир экипажа принял решение совершить посадку в аэропорту Волгограда из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира.

Когда самолет совершил посадку, мужчина уже умер. Врачи диагностировали его смерть. Правоохранительные органы на борт иностранного воздушного судна допущены не были.

Когда лайнер вновь вылетел из Волгограда, тело умершего пассажира осталось в самолете.