Американская киноакадемия продолжает вручать награды. Статуэтку в номинации "Лучшая актриса второго плана" получила Виола Дэвис за свою работу в картине "Ограды", конкуренцию ей составили Николь Кидман, Октавия Спенсер и Мишель Уильямс.

Лучшим анимационным фильмом признали "Зверополис", лучшей анимационной короткометражкой стал "Песочник" Алана Барилларо, а первой среди картин на иностранном языке стала французско-иранская лента "Коммивояжер".

Наконец пришло время фильма, который был номинирован по 12 пунктам. Так, музыкальная картина "Ла-Ла Ленд" получила "Оскары" за операторскую работу, лучший саундтрек и лучшую песню, обогнав мультфильмы "Тролли" и "Моана" и ленты "Джеки" и "Пассажиры".