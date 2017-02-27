Фото: "Алтапресс"

Барнаульский волейбольный клуб "Университет" продолжает погоню за лидерами Высшей лиги "А". Так, на прошедших выходных команда Ивана Воронкова набрала три очка в сложном выезде против "Прикамья". В первом круге на своей площадке "студенты" дважды были биты пермской командой со счетом 1-3. В первой игре на выезде казалось, что для "Университета" "Прикамье" — самый неудобный соперник. Наша команда не смогла навязать борьбу и уступила со счетом 3-0.

Во второй встрече барнаульцы сумели найти внутренние резервы, чтобы оказать сопротивление. Борьба велась за каждый мяч на площадке. С переменным успехом атаковали хозяева и наши волейболисты, которые устроили погоню друг за другом. К концу партии "Прикамье" вышло вперед – 22-19, и казалось, что "студентам" уже не отыграться. Однако несколько важных очков заработал доигровщик нашей команды Иван Валеев, а потом сравнял счет наш капитан Сергей Брагин. Далее "студенты" сумели провести несколько эффектных атак и выиграть первую партию – 24-26.

Почти всю вторую партию "Университет" сохранял разницу с соперником в два очка. Однако в концовке счет сравнялся – 24-24. В напряженной игре Константин Порошин вывел "Университет" вперед, и следом хозяева пробили в аут – 29-27.

Третью партию волейболисты "Прикамья" провели очень уверенно и не дали шансов нашей команде — 18-25.

В четвертой партии "Университет" продемонстрировал свой класс и победил со счетом 25-21. Наша команда набрала три очка и продолжает борьбу с лидерами чемпионата Высшей лиги "А". После этого тура в активе нашей команды 63 очка, и она идет на четвертом месте.

Следующие матчи "Университет" сыграет 4-5 марта в Барнауле. Соперник – "Трансгаз-Ставрополь" из Георгиевска.