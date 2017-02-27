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Губернатор Алтайского края Александр Карлин занял 49-е место в рейтинге, посвященном оценке деятельности глав российских субъектов.

Исследование провел центр информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг". Хронологические рамки рейтинга охватывают январь и февраль 2017 года.

Ранжирование глав регионов осуществлялось на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

В итоге все губернаторы были разделены на три группы. Общефедеральными лидерами стали глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, мэр Москвы Сергей Собянин и тюменский губернатор Владимир Якушев.

Александр Карлин попал во вторую группу губернаторов, обосновавшись на 49-й строчке рейтинга. В числе достижений региона, который возглавляет господин Карлин, названы позитивные экономические показатели — рост индекса промышленного производства, лидирующие позиции в аграрном секторе, продуманная бюджетная политика.

"Кроме того, ряд частных событий также способствовали упрочению позиций Александра Карлина в "Национальном рейтинге". Эксперты приветствовали сохранение статуса наукограда городом Бийском, включение Росавиацией по личной инициативе губернатора нескольких важных для жителей региона авиамаршрутов в число субсидируемых. Позитивно воспринята информация о выделении на благоустройство краевой столицы небывало большого объёма федеральных средств – около миллиарда рублей. Отмечается общее улучшение в крае условий ведения бизнеса", – отмечают создатели рейтинга.

Комментируя устойчивое положение губернатора Алтайского края, политолог и гендиректор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов отмечает: "Александр Богданович Карлин на сегодняшний день один из самых стабильных региональных руководителей страны. Он давно занимает свой пост и демонстрирует довольно стабильные результаты. Как и любой опытный губернатор, он уже прошел период внутриэлитных конфликтов, у него достаточно понятные политические и экономические позиции. Он относится к тем губернаторам, и это, на мой взгляд, самое важное, которые нашли свое место в российском разделении политического труда".

По словам эксперта, сегодня Александр Карлин реализует задачу, которую перед главами субъектов ставит федеральный центр и лично президент.

"Карлин год от года демонстрирует умение управлять своей территорией и относится к числу губернаторов, которые умело действуют в предложенных обстоятельствах", – резюмирует Старовойтов.

Что же касается аутсайдеров губернаторского корпуса, то создатели рейтинга определили в качестве таковых главу Еврейской автономной области Александра Левинталя, руководителя Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова и приморского губернатора Владимира Миклушевского.



