Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин занял 49-е место в рейтинге, посвященном оценке деятельности глав российских субъектов.
Исследование провел центр информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг". Хронологические рамки рейтинга охватывают январь и февраль 2017 года.
Ранжирование глав регионов осуществлялось на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
В итоге все губернаторы были разделены на три группы. Общефедеральными лидерами стали глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, мэр Москвы Сергей Собянин и тюменский губернатор Владимир Якушев.
Александр Карлин попал во вторую группу губернаторов, обосновавшись на 49-й строчке рейтинга. В числе достижений региона, который возглавляет господин Карлин, названы позитивные экономические показатели — рост индекса промышленного производства, лидирующие позиции в аграрном секторе, продуманная бюджетная политика.
"Кроме того, ряд частных событий также способствовали упрочению позиций Александра Карлина в "Национальном рейтинге". Эксперты приветствовали сохранение статуса наукограда городом Бийском, включение Росавиацией по личной инициативе губернатора нескольких важных для жителей региона авиамаршрутов в число субсидируемых. Позитивно воспринята информация о выделении на благоустройство краевой столицы небывало большого объёма федеральных средств – около миллиарда рублей. Отмечается общее улучшение в крае условий ведения бизнеса", – отмечают создатели рейтинга.
Комментируя устойчивое положение губернатора Алтайского края, политолог и гендиректор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов отмечает: "Александр Богданович Карлин на сегодняшний день один из самых стабильных региональных руководителей страны. Он давно занимает свой пост и демонстрирует довольно стабильные результаты. Как и любой опытный губернатор, он уже прошел период внутриэлитных конфликтов, у него достаточно понятные политические и экономические позиции. Он относится к тем губернаторам, и это, на мой взгляд, самое важное, которые нашли свое место в российском разделении политического труда".
По словам эксперта, сегодня Александр Карлин реализует задачу, которую перед главами субъектов ставит федеральный центр и лично президент.
"Карлин год от года демонстрирует умение управлять своей территорией и относится к числу губернаторов, которые умело действуют в предложенных обстоятельствах", – резюмирует Старовойтов.
Что же касается аутсайдеров губернаторского корпуса, то создатели рейтинга определили в качестве таковых главу Еврейской автономной области Александра Левинталя, руководителя Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова и приморского губернатора Владимира Миклушевского.
Комментарии
Слов нет
и стабильно нищающие жители края
Читая в прессе понимаем "у нас оказывается все хорошо"....ну а что на самом деле и как выживает население это никого не интересует...
А в рейтинге всего поди 48 мест....
Как так? Какую строчку??? Уверен, что эта строчка последняя в списке! Руководитель, у которого подчиненные - махровые воры, причем об этом знают и сми и часть уже сидит.сити менеджер, кторого вообще никто не знает. Что это за работа? Стыдно, когда твои подчиненные воруют, а ты рапортуешь о каких то успехах...
О успехах он только рапортует, в Москву отчеты всегда уходят "такие какие надо" Работая в администрации поражаюсь количеству вранья уходящего в Москву,
Слышал историю, что к губернатору посторонних мужиков не допускают. Только женщин и детей. Боятся что ему грубо объяснят, кто он такой, и его место в рейтинге.
Стабильно... Значит ничего не измениться. Надеемся только на себя!
Край по качеству жизни на 64 месте, а губер - на 49. Это как, Карлину негодный народишко достался? http://riarating.ru/infografika/20170220/630056099.html
Стабильность признак мастерства...
порошок уходи
27.02.2017 12:07 - гость -
порошок уходи
Локтя выгоняешь?
Ага, хреново живем! А Лексусов в Барнауле все больше, пробки все длиннее...
Википедия говорит, у нас 85 субъектов в РФ
12:20, больше чиновников - больше лексусов.
149 место, во второй тысяче
Ага, хреново живем! А Лексусов в Барнауле все больше, пробки все длиннее...
А сколько в Барнауле лексусов? И сколько старых "жигулей"? А сколько не имеют машин? А у имеющих машины в кредите? Ну?