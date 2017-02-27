Фото: img.spokeo.com

Актер Нил Финглтон, запомнившийся зрителям по роли великана по прозвищу Мег Могучий в сериале "Игра престолов", умер в возрасте 36 лет, пишет "Лента.ру", ссылаясь на издание The Sun.

Как сообщается, актер умер от сердечной недостаточности.

Отметим, что актер десять лет назад был признан самым высоким человеком в Великобритании и Евросоюзе – его рост составлял 233 сантиметра. Также он входил в топ-25 самых рослых людей в мире.

Кроме "Игры престолов" он запомнился зрителям по фильмам "Люди Икс: Первый класс" и "Восхождение Юпитер" .