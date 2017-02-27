Фото: ok.ru/bespredelrubsovsk
Жительница Рубцовска скончалась после того, как на нее обрушился элемент фасада многоквартирного жилого дома.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, трагедия произошла днем 26 февраля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
В данный момент установлено, что произошло обрушение декоративного элемента фасада южной стены дома №9 по улице Калинина. "Бетонная масса упала на выходившую из магазина 51-летнюю местную жительницу. От полученных телесных повреждений через непродолжительное время женщина скончалась в медицинском учреждении", – уточняют в СКР.
В ведомстве добавляют, что трагедия случилась ввиду ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками УК ООО "Централь", которые должны оказывать услуги по содержанию и ремонту указанного дома.
В рамках расследования уголовного дела назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Правоохранителям предстоит выяснить причины обрушения.
Комментарии
"Нам нужен ваш комментарий!"
Сильно сомневаюсь, ибо на old.amic.ru регистрантов заблокировали, а на новом амике под старыми ником не заходит и новый зарегить не даёт. Адьос, Амиго!
А почему?
Что "а почему"? Научись формулировать вопросы правильно и полно.
Я за комментарии - "без дураков", хамов и "всезнаек". По поводу трагедии : конечно же ответствен главный инженер УК, который отвечает за БЕЗОПАСНУЮ эксплуатацию жилого дома. Карнизная плита не была закреплена надежно...и вот результат. Козырек у вновь открывшегося магазина, может быть, смягчил бы удар но требования такого нет нормативного. Техническая экспертиза, проведенная организацией, имеющей допуск к данному виду деятельности окончательно назовет причину этой трагедии.