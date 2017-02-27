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Жительница Рубцовска скончалась после того, как на нее обрушился элемент фасада многоквартирного жилого дома.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, трагедия произошла днем 26 февраля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В данный момент установлено, что произошло обрушение декоративного элемента фасада южной стены дома №9 по улице Калинина. "Бетонная масса упала на выходившую из магазина 51-летнюю местную жительницу. От полученных телесных повреждений через непродолжительное время женщина скончалась в медицинском учреждении", – уточняют в СКР.

В ведомстве добавляют, что трагедия случилась ввиду ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками УК ООО "Централь", которые должны оказывать услуги по содержанию и ремонту указанного дома.

В рамках расследования уголовного дела назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Правоохранителям предстоит выяснить причины обрушения.