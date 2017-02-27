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Отставной офицер военной разведки Филип Билден отказался от должности министра ВМС США, которую ему предложил президент этой страны Дональд Трамп. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Есть предположение, что отказ Билдена может быть связан с конфликтом интересов на новом посту. Ранее Трамп охарактеризовал своего кандидата как "очень успешного бизнесмена". Также он отметил, что он хорошо разбирается в проблемах азиатского региона и вопросах кибербезопасности. Глава американского государства говорил, что Билден сможет повысить дисциплину в министерстве.

Отметим, что ранее от должности министра армии США отказался инвестор-миллиардер Винсент Виола.