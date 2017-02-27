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Основные награды и финальный скандал: как закончился "Оскар-2017"?

, ИА "Амител"
Заминка на "Оскаре": что случилось во время оглашения победителя в номинации "Лучший фильм"?

Фото: motthegioi.vn

Названы победители в основных номинациях на получение престижной кинопремии "Оскар". Статуэтку за лучший сценарий получил Кеннет Лонерган за свою работу "Манчестер у моря", а картина "Лунный свет", номинированная по восьми пунктам, взяла награду за лучший адаптивный сценарий.

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Лучшим режиссером признан Дэмьен Шазелл (лента "Ла-Ла Ленд"), "Оскар" за лучшую женскую роль получила и исполнившая в этой картине главную роль Эмма Стоун. Ранее за эту же работу ей вручили "Золотой глобус", премию Британской академии и Гильдии актеров. А вот ее партнер по фильму Райан Гослинг, номинированный на премию в категории "Лучшая мужская роль", остался без награды –  киноакадемики отдали ее Кейси Аффлеку, сыгравшему в "Манчестере у моря".

Не обошлась церемония и без скандала. Во время оглашения победителя в номинации "Лучший фильм" произошла странная заминка. Сначала статуэтку присудили картине "Ла-Ла Ленд". После выяснилось, что Уоррену Битти дали использованный конверт и "Оскар" на самом деле должны присудить ленте "Лунный свет". Такого прецедента не случалось ни разу за всю историю существования "Оскара". При этом путаница разрешилась уже после того, как команда мюзикла высказала слова благодарности. Ведущий церемонии комик Джимми Киммел никак не смог прокомментировать случившееся.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.02.2017 12:47
Filin

ну вот, все в порядке, половина черные. А то в прошлый раз развыступались, что зажимают

0  0
27.02.2017 12:51
- гость -

ну вот, все в порядке, половина черные.

в следующий раз половина голубых будет

0  0
27.02.2017 12:57
- гость -

Потом рпц своё потребует

0  0
27.02.2017 12:59
- гость -

27.02.2017 12:57 - гость -

а потом и до тебя очередь дойдет, альтернативно мыслящему

0  0
27.02.2017 13:09
- гость -

а потом и до тебя очередь дойдет, альтернативно мыслящему

Ну вы то куда? Вам и так перед РПЦ, сразу за афрогражданами.

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