Названы победители в основных номинациях на получение престижной кинопремии "Оскар". Статуэтку за лучший сценарий получил Кеннет Лонерган за свою работу "Манчестер у моря", а картина "Лунный свет", номинированная по восьми пунктам, взяла награду за лучший адаптивный сценарий.

Читайте также: Первые победители "Оскара-2017" получили свои заветные статуэтки

Лучшим режиссером признан Дэмьен Шазелл (лента "Ла-Ла Ленд"), "Оскар" за лучшую женскую роль получила и исполнившая в этой картине главную роль Эмма Стоун. Ранее за эту же работу ей вручили "Золотой глобус", премию Британской академии и Гильдии актеров. А вот ее партнер по фильму Райан Гослинг, номинированный на премию в категории "Лучшая мужская роль", остался без награды – киноакадемики отдали ее Кейси Аффлеку, сыгравшему в "Манчестере у моря".

Не обошлась церемония и без скандала. Во время оглашения победителя в номинации "Лучший фильм" произошла странная заминка. Сначала статуэтку присудили картине "Ла-Ла Ленд". После выяснилось, что Уоррену Битти дали использованный конверт и "Оскар" на самом деле должны присудить ленте "Лунный свет". Такого прецедента не случалось ни разу за всю историю существования "Оскара". При этом путаница разрешилась уже после того, как команда мюзикла высказала слова благодарности. Ведущий церемонии комик Джимми Киммел никак не смог прокомментировать случившееся.

Смотрите также: Смотрим, в каких нарядах пришли звезды Голливуда на премию "Оскар-2017"