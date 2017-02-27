Фото: aginskoe24.ru

Полицейские в Барнауле задержали подозреваемого в краже из квартиры, расположенной на улице Глушкова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, хозяин квартиры познакомился на улице с компанией молодых людей. Свое знакомство мужчины решили отметить в квартире одного из них. После застолья хозяин уснул, а гости ушли из квартиры. Один из них прихватил с собой мобильный телефон, норковую шубу и телевизор.

Позже подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний житель краевой столицы. Он признался в краже и рассказал, что украденные вещи продал, а деньги от продажи потратил на свое усмотрение.

По данному факту возбуждено уголовное дело.