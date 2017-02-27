Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Партию санкционных американских орехов весом более 20 тонн уничтожили на полигоне ТБО в Третьяковском районе Алтайского края, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Как уточняют в ведомстве, 807 мешков продукции в регион пытался ввезти из Казахстана гражданин России.
Орехи были произведены в американском городе Чико (штат Калифорния) компанией Western Nut Company.
В итоге партия продукции была изъята и доставлена на полигон ТБО в Третьяковском районе, где уничтожена путем сжигания.
Комментарии
А если баксы запретят, то их тоже станут жечь на полигонах?
- гость - 27 февраля 2017 г. 12:14 Баксы для них святое, как они их запретят? Это смысл всей их жизни.
- гость - 27 февраля 2017 г. 12:27 - гость - 27 февраля 2017 г. 12:14 Баксы для них святое, как они их запретят? Это смысл всей их жизни. ---- Прикинь, будут потрошить все валютные виолончельные счета, обналичивать и сжигать на пустырях)
А почему отказались от передовой разработки давить продукцию трактором?
так желчь изливать, печень еще не отвалилась?
Я не понимаю, почему нельзя просто развернуть на границе и отправить обратно, зачем уничтожать дорогой товар, ну оштрафуй ты владельца, зачем эти средневековые ритуалы, может незаконных мигрантов тоже будут сжигать? Это варварство, прошлое военное поколение даже крошки хлеба со стола не выбрасывали, а сейчас слишком хорошо жить стали?
Оказываем услуги по уничтожению санкционных продуктов. Обращаться 100 миллионов населения РФ. Да, кстати. Продовольственные карточки... не на что не намекаю)
27.02.2017 12:35 - гость -
А когда человек вез запрещенные продукты он чем думал? В принципе можно было и отпустить, штраф навесить в десятикратном размере от стоимости орехов и пусть идет обратно орехи грызть.
не растут в Сибири киви, дави буржуйский продукт танком!!!
ох, сколько комментариев. я прям думаю в администрации отдел отдельный работает. комментирует новости в амик)))
12:35, если орехи раздавить трактором, то их птицы склюют. А этого допустить нельзя!
Я не понимаю, почему нельзя просто развернуть на границе и отправить обратно, зачем уничтожать дорогой товар, ну оштрафуй ты владельца, зачем эти средневековые ритуалы, может незаконных мигрантов тоже будут сжигать?
Понимаш, кака штука. На таможне тоже кушать хотят. И никого не волнует, как товар проник сюда. И границу он пересекает как правильный, а в магазинах только показывает свою истинную личину
Че хоть за орехи растут в пустынной Калифорнии?
27.02.2017 12:48 Нет, не понимаю. В статье прямо сказано - "пытался ввезти из Казахстана в Россию". Значит границу только пересекал. Если иностранные рыбаки заплывают в территориальные воды России - их сжигают что ли?
Да, да, надо продукты без сопроводительных документов в ясли и детсады раздавать, в школы и пенсионерам бесплатно. Если даже кто отравится и помрёт, зато "добро" не пропадёт.
12:58, как нет документов? "Орехи были произведены в американском городе Чико (штат Калифорния) компанией Western Nut Company."
Почему не возбуждается Росприроднадзор - штраф за загрязнение окружающей природной среды?!
Так потому что никто не знает сколько мешков с орехами по багажникам уже распихано, а завернут назад да ещё со штрафом, он же фигу поделится. У нас в посёлке тоже пограничники есть, все знают как они живут, а когда транспортная милиция была и таможня, то все они обзавелись жильём в Барнауле, Новосибе и т. д. и не по одному. А главный таможенник по пьянке хвастался, что самолёт может купить, но нельзя. Правда, после той пьянке его и уволили. Не надо было в кафе выступать.
орехи и все санкционные продукты можно отдать в детские дома,в дома престарелых чем тратить деньги на сжигание продуктов .
Подскажите, а какой урон от данной акции понесли америкосы если им за эти орехи заплатили?
Для 12:35 27 февраля 2017 г. 12:58 Да, да, надо продукты без сопроводительных документов в ясли и детсады раздавать, в школы и пенсионерам бесплатно. Если даже кто отравится и помрёт, зато "добро" не пропадёт
Ну да это же надо 3 миллиарда долларов затратить и в космос несколько ракет направить, чтобы орехи на безопасность проверить. А так сжег и все, грамотное решение. Тем более никто не проверит сколько их там сгорело
Алекс 27 февраля 2017 г. 13:03 Ты што!!! Не время для сантиментов - идёт свищенная санкционная война!
- гость - 27 февраля 2017 г. 13:07 Ну да это же надо 3 миллиарда долларов затратить и в космос несколько ракет направить, чтобы орехи на безопасность проверить ---- в манямирке поцреота эскпертиза должна изучать каждый орешек!
Vit зарегистрированный 27 февраля 2017 г. 13:07 Подскажите, а какой урон от данной акции понесли америкосы если им за эти орехи заплатили?
Урон понес тупой продавец, который отвалил америкосам свои бабки, но он бы понес урон в любом случае, хоть их сожгли, хоть сьели. Но сжечь более грамотно, ведь это невероятно дорого проверить орехи на качество
- гость - 27 февраля 2017 г. 13:10 Но сжечь более грамотно, ведь это невероятно дорого проверить орехи на качество --- Занавес.
Насколько я понимаю, продукты качественные, просто санкции у нас... Но неужели нельзя просто изъять и реализовать. 20 тонн орехов даже по 200 рэ за кг (цену указала, конечно, смешную) - это 4 миллиона. А деньги передать деткам на операции, лекарства. А то всем миром собирают ребятишкам на лечение, а продукты нормальные сжигаем!
- гость - 27 февраля 2017 г. 13:11 А деньги передать деткам на операции, лекарства. ----- Нет, так нелья! На всё воля божья!
Непонятно. Ну назначили б доп. обязанности контрольным службам и большие партии товара не уничтожали, а проверяли и раздавали всяким нуждающимся.. Служб этих у нас тьма. По заводам бегают проверяют только так. На пару машин бы больше проверили и все делы.
- гость - 27 февраля 2017 г. 13:11 А то всем миром собирают ребятишкам на лечение, а продукты нормальные сжигаем!
Обеспечить безопасность ядерного оружия ума хватает, а проверить на безопасность орехи нет. Нет специалистов по проверкам. А кочегаров много. Поэтому и сжигаем.
Если эти меры не несут эффекта - всё равно везут, может хватит глумится над здравым смыслом?? Это даже не смешно уже. Хуже правительства сложно придумать.
- гость - 27 февраля 2017 г. 13:14 На пару машин бы больше проверили и все делы. ----- Эта нивираятна дораха!