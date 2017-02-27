Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Партию санкционных американских орехов весом более 20 тонн уничтожили на полигоне ТБО в Третьяковском районе Алтайского края, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Как уточняют в ведомстве, 807 мешков продукции в регион пытался ввезти из Казахстана гражданин России.

Орехи были произведены в американском городе Чико (штат Калифорния) компанией Western Nut Company.

В итоге партия продукции была изъята и доставлена на полигон ТБО в Третьяковском районе, где уничтожена путем сжигания.