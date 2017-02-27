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Новости

Более 20 тонн американских орехов сожгли на полигоне в Алтайском крае. Фото

, ИА "Амител"
Запрещенную продукцию в регион пытался ввезти из Казахстана гражданин России

Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Партию санкционных американских орехов весом более 20 тонн уничтожили на полигоне ТБО в Третьяковском районе Алтайского края, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Как уточняют в ведомстве, 807 мешков продукции в регион пытался ввезти из Казахстана гражданин России.

Орехи были произведены в американском городе Чико (штат Калифорния) компанией Western Nut Company.

В итоге партия продукции была изъята и доставлена на полигон ТБО в Третьяковском районе, где уничтожена путем сжигания.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.02.2017 12:14
- гость -

А если баксы запретят, то их тоже станут жечь на полигонах?

0  0
27.02.2017 12:27
- гость -

- гость - 27 февраля 2017 г. 12:14 Баксы для них святое, как они их запретят? Это смысл всей их жизни.

0  0
27.02.2017 12:32
- гость -

- гость - 27 февраля 2017 г. 12:27 - гость - 27 февраля 2017 г. 12:14 Баксы для них святое, как они их запретят? Это смысл всей их жизни. ---- Прикинь, будут потрошить все валютные виолончельные счета, обналичивать и сжигать на пустырях)

0  0
27.02.2017 12:35
- гость -

А почему отказались от передовой разработки давить продукцию трактором?

0  0
27.02.2017 12:35
- гость -

так желчь изливать, печень еще не отвалилась?

0  0
27.02.2017 12:35
- гость -

Я не понимаю, почему нельзя просто развернуть на границе и отправить обратно, зачем уничтожать дорогой товар, ну оштрафуй ты владельца, зачем эти средневековые ритуалы, может незаконных мигрантов тоже будут сжигать? Это варварство, прошлое военное поколение даже крошки хлеба со стола не выбрасывали, а сейчас слишком хорошо жить стали?

0  0
27.02.2017 12:37
Гость

Оказываем услуги по уничтожению санкционных продуктов. Обращаться 100 миллионов населения РФ. Да, кстати. Продовольственные карточки... не на что не намекаю)

0  0
27.02.2017 12:38
- гость -

27.02.2017 12:35 - гость -

А когда человек вез запрещенные продукты он чем думал? В принципе можно было и отпустить, штраф навесить в десятикратном размере от стоимости орехов и пусть идет обратно орехи грызть.

0  0
27.02.2017 12:39
гость

не растут в Сибири киви, дави буржуйский продукт танком!!!

0  0
27.02.2017 12:40
гость

ох, сколько комментариев. я прям думаю в администрации отдел отдельный работает. комментирует новости в амик)))

0  0
27.02.2017 12:41
- гость -

12:35, если орехи раздавить трактором, то их птицы склюют. А этого допустить нельзя!

0  0
27.02.2017 12:48
- гость -

Я не понимаю, почему нельзя просто развернуть на границе и отправить обратно, зачем уничтожать дорогой товар, ну оштрафуй ты владельца, зачем эти средневековые ритуалы, может незаконных мигрантов тоже будут сжигать?

Понимаш, кака штука. На таможне тоже кушать хотят. И никого не волнует, как товар проник сюда. И границу он пересекает как правильный, а в магазинах только показывает свою истинную личину

0  0
27.02.2017 12:56
- гость -

Че хоть за орехи растут в пустынной Калифорнии?

0  0
27.02.2017 12:56
- гость -

27.02.2017 12:48 Нет, не понимаю. В статье прямо сказано - "пытался ввезти из Казахстана в Россию". Значит границу только пересекал. Если иностранные рыбаки заплывают в территориальные воды России - их сжигают что ли?

0  0
27.02.2017 12:58
Для 12:35

Да, да, надо продукты без сопроводительных документов в ясли и детсады раздавать, в школы и пенсионерам бесплатно. Если даже кто отравится и помрёт, зато "добро" не пропадёт.

0  0
27.02.2017 13:02
- гость -

12:58, как нет документов? "Орехи были произведены в американском городе Чико (штат Калифорния) компанией Western Nut Company."

0  0
27.02.2017 13:03
Алекс

Почему не возбуждается Росприроднадзор - штраф за загрязнение окружающей природной среды?!

0  0
27.02.2017 13:05
- гость -

Так потому что никто не знает сколько мешков с орехами по багажникам уже распихано, а завернут назад да ещё со штрафом, он же фигу поделится. У нас в посёлке тоже пограничники есть, все знают как они живут, а когда транспортная милиция была и таможня, то все они обзавелись жильём в Барнауле, Новосибе и т. д. и не по одному. А главный таможенник по пьянке хвастался, что самолёт может купить, но нельзя. Правда, после той пьянке его и уволили. Не надо было в кафе выступать.

0  0
27.02.2017 13:06
гость

орехи и все санкционные продукты можно отдать в детские дома,в дома престарелых чем тратить деньги на сжигание продуктов .

0  0
27.02.2017 13:07
Vit

Подскажите, а какой урон от данной акции понесли америкосы если им за эти орехи заплатили?

0  0
27.02.2017 13:07
- гость -

Для 12:35 27 февраля 2017 г. 12:58 Да, да, надо продукты без сопроводительных документов в ясли и детсады раздавать, в школы и пенсионерам бесплатно. Если даже кто отравится и помрёт, зато "добро" не пропадёт

Ну да это же надо 3 миллиарда долларов затратить и в космос несколько ракет направить, чтобы орехи на безопасность проверить. А так сжег и все, грамотное решение. Тем более никто не проверит сколько их там сгорело

0  0
27.02.2017 13:08
- гость -

Алекс 27 февраля 2017 г. 13:03 Ты што!!! Не время для сантиментов - идёт свищенная санкционная война!

0  0
27.02.2017 13:10
- гость -

- гость - 27 февраля 2017 г. 13:07 Ну да это же надо 3 миллиарда долларов затратить и в космос несколько ракет направить, чтобы орехи на безопасность проверить ---- в манямирке поцреота эскпертиза должна изучать каждый орешек!

0  0
27.02.2017 13:10
- гость -

Vit зарегистрированный 27 февраля 2017 г. 13:07 Подскажите, а какой урон от данной акции понесли америкосы если им за эти орехи заплатили?

Урон понес тупой продавец, который отвалил америкосам свои бабки, но он бы понес урон в любом случае, хоть их сожгли, хоть сьели. Но сжечь более грамотно, ведь это невероятно дорого проверить орехи на качество

0  0
27.02.2017 13:11
- гость -

- гость - 27 февраля 2017 г. 13:10 Но сжечь более грамотно, ведь это невероятно дорого проверить орехи на качество --- Занавес.

0  0
27.02.2017 13:11
- гость -

Насколько я понимаю, продукты качественные, просто санкции у нас... Но неужели нельзя просто изъять и реализовать. 20 тонн орехов даже по 200 рэ за кг (цену указала, конечно, смешную) - это 4 миллиона. А деньги передать деткам на операции, лекарства. А то всем миром собирают ребятишкам на лечение, а продукты нормальные сжигаем!

0  0
27.02.2017 13:12
- гость -

- гость - 27 февраля 2017 г. 13:11 А деньги передать деткам на операции, лекарства. ----- Нет, так нелья! На всё воля божья!

0  0
27.02.2017 13:14
- гость -

Непонятно. Ну назначили б доп. обязанности контрольным службам и большие партии товара не уничтожали, а проверяли и раздавали всяким нуждающимся.. Служб этих у нас тьма. По заводам бегают проверяют только так. На пару машин бы больше проверили и все делы.

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27.02.2017 13:15
- гость -

- гость - 27 февраля 2017 г. 13:11 А то всем миром собирают ребятишкам на лечение, а продукты нормальные сжигаем!

Обеспечить безопасность ядерного оружия ума хватает, а проверить на безопасность орехи нет. Нет специалистов по проверкам. А кочегаров много. Поэтому и сжигаем.

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27.02.2017 13:15
Вова, верим!

Если эти меры не несут эффекта - всё равно везут, может хватит глумится над здравым смыслом?? Это даже не смешно уже. Хуже правительства сложно придумать.

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27.02.2017 13:15
- гость -

- гость - 27 февраля 2017 г. 13:14 На пару машин бы больше проверили и все делы. ----- Эта нивираятна дораха!

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