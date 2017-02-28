Вторник, 28 Февраль, 13:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,94
€ 61,26
Brent
$ 51,5
0°
Обь
26см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017 Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Компания Tele2 подводит итоги работы за 2016 год

, ИА "Амител"
Компания построила и запустила более 40 станций связи, увеличила объемы трафика и запустила доступные тарифы

В 2016 году компания Tele2 построила и запустила более 40 новых базовых станций. Специалисты компании установили дополнительные модули 3G на существующих базовых станциях. В результате проведенных работ скоростным мобильным интернетом Tele2 сейчас могут пользоваться 64% жителей региона, а голосовая связь Tele2 доступна на территории, где проживает 71% населения края.

Объем использованных абонентами Tele2 данных по сравнению с 2015 годом вырос более чем в три раза, а голосовой трафик – на 73%. Быстрому росту мобильного интернет-трафика способствовало и увеличение проникновения смартфонов в базе оператора. За год доля "умных" мобильных устройств выросла до 49%. Сейчас каждый второй новый клиент Tele2 пользуется смартфоном.

"Весь 2016 год Tele2 уверенно росла в сегменте мобильного интернета. Наши абоненты в среднем потребляют не менее одного Гб быстрого интернета в месяц. В конце января мы предложили услугу "Перенос остатков", которая позволяет сохранить оплаченные, но не использованные гигабайты и минуты на пакетных тарифах, чтобы использовать их в следующем месяце. Мы планируем развивать наш тарифный портфель, ориентируясь прежде всего на потребности и предпочтения наших клиентов", – рассказал директор филиала Tele2 в Алтайском крае Алексей Курочкин.

Оператор Tele2 последовательно повышал доступность мобильного интернета. Так, в марте Tele2 предложила клиентам бесплатный трафик в мобильных приложениях Tele2 TV и Zvooq, а в октябре увеличила количество минут и объем интернет-трафика на самом популярном тарифном плане "Очень черный". Так, в декабре тариф с абонентской платой 169 рублей и включенными в нее 400 минутами, 400 SMS и 4 Гб быстрого интернета выбрали более 40% новых абонентов оператора.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

28.02.2017 11:41
- гость -

- подвели итоги года... - и? - что и? я говорю ПОДВЕЛИ итоги года...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
13:35
Мать из алтайского села отправила сына босиком в школу в Славгород 5
13:23
Не упустить момент и искать возможности: губернатор Карлин работает в Сочи 2
13:17
"Сборная ветеранов БОЗ" выиграла фестиваль команд Лиги "КВН-Алтай" 1
13:12
Крыша сельской школы обрушилась в Томской области 2
13:01
Покаянный канон Андрея Критского: чему учит и когда читается? 1
12:50
Сенат США утвердил 79-летнего миллиардера на должность министра торговли 0
12:34
Вакансия врача скорой помощи оказалась одной из самых денежных в Барнауле 9
12:24
СМИ назвали имя человека, перепутавшего конверты на "Оскаре" 1
12:18
Стена и часть крыши обрушились у очередного жилого дома в Бийске 2
12:15
Суд начал процедуру банкротства Алтайской академии экономики и права 8
12:04
Два стритрейсера в Берлине получили пожизненный срок за гонки в городе 7
11:53
Барнаулец сжег сарай друга и погубил двух телят. Фото 3
11:40
Чем новая Nokia 3310 отличается от своей предшественницы? 11
11:33
Бийчанина избили до обморока и забрали у него телефон и цепочку 5
11:30
Компания Tele2 подводит итоги работы за 2016 год 1
11:24
"Экипаж", "Елки-5", "Викинг": россияне назвали самые запоминающиеся фильмы 9
11:16
Авиационная дивизия особого назначения появилась в Подмосковье 8
11:02
Виталий Кличко объяснил обрушение моста в Киеве "усталостью от времени" 2
10:50
Смотреть можно, снимать нельзя: процесс над Денисовым стал более закрытым 4
10:37
Построй мечту: совместный проект "Стройберга" и Amic.ru 0
10:30
Новый магазин "Эльдорадо" торжественно откроется 2 марта 7
10:22
"ПолитУправление" пророчит отставку еще трех губернаторов 4
10:13
Алтайские власти зарезервировали 100 миллионов рублей на паводок 2017 года 2
10:04
Голодец считает, что в школах России нужно уйти от "прямоугольной" модели 28
09:53
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Горном Алтае в ночь на 28 февраля 2
09:36
Власти Барнаула опасаются подтоплений в Индустриальном районе 16
09:30
Рекламная группа "Продвижение" оформила новое кафе 0
09:27
Россиянина заподозрили в убийстве 30 кошек в Турции 4
09:14
Трактор К-700 въехал в легковой автомобиль в Барнауле. Фото 7
09:03
Чем пост отличается от диеты и разрешается ли во время него интимная жизнь? 23
08:50
Последний зимний день начался в Барнауле с восьмибалльных пробок 1
08:35
Десять пожарных тушили горящий жилой дом в Новоалтайске 0
08:30
Маленькие именинники смогут бесплатно посетить "Игрополис" 0
08:17
Видео с места ДТП с участием Николая Караченцова появилось в интернете 11
07:48
Если Навальный возглавит Россию, она закончится – писатель Николай Стариков 47
07:33
Алтай является стабилизатором климата для больших территорий Земли – ученый 5
07:04
Квартиру с дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 11,5 млн руб. Фото 14
06:32
Генпрокуратура заявила о рекордном снижении преступности в России 10
06:01
Карантин по гриппу и ОРВИ отменили в Алтайском крае в последний день зимы 0
05:07
Последний день зимы в Алтайском крае пройдет под знаком снега и тепла 1
03:14
Детский сад может навредить психике ребенка – ученые 79
02:01
Ученые предрекли миру гендерную революцию, которая сотрет половые различия 12
01:06
Живого человека показали на "Оскаре" в ролике с покойными знаменитостями 0
00:12
Что съесть, чтобы похудеть, или Секрет питания для идеальной фигуры 2
23:04
Минспорт начал проверку после матча, в котором игроки забили 20 автоголов 0
22:04
Пьяный мужчина украл прогревавшуюся машину в Бийском районе 0
21:08
Количество дельфинов увеличилось в Керченском проливе из-за нового моста 0
20:06
Посольство Турции подтвердило слух о визите Эрдогана в Россию 0
19:48
Бийчанка, сбитая машиной на "зебре", отряхнулась и пошла дальше. Видео 8
19:28
Няню подозревают в убийстве девятимесячного мальчика в Краснодаре 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.