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Рейсы из Барнаула в Сочи и Анапу вновь начнут выполняться с 14 июня. Полеты будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро". Об этом сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.
Билет в одну сторону стоит почти 13 тысяч рублей. Билеты уже появились в продаже во всех авиакассах Алтайского края.
В Сочи самолеты будут летать по средам и воскресеньям, а в Анапу – по пятницам. Полеты будет выполнять "Сухой Суперджет 100". Время полета – 4 часа 30 минут.
Комментарии
Барнаул-Анапа 14985 руб. Барнаул-Сочи 14485 руб.
на сайте ираэро.....вопрос: "Это почти 13000?")), по-моему ближе к 15)))
Да еще и ручная кладь не входит!!!)
Может, багаж? И это в один конец! Обратно - на велосипеде? Уж лучше как всегда ЮВА!
14:55 Уж лучше как всегда ЮВА! Согласен, Тай 3* ВВ 25 тыс.