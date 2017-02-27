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Рейсы из Барнаула в Сочи и Анапу вновь начнут выполняться с 14 июня. Полеты будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро". Об этом сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта.

Билет в одну сторону стоит почти 13 тысяч рублей. Билеты уже появились в продаже во всех авиакассах Алтайского края.

В Сочи самолеты будут летать по средам и воскресеньям, а в Анапу – по пятницам. Полеты будет выполнять "Сухой Суперджет 100". Время полета – 4 часа 30 минут.