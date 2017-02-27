Фото: politnavigator.net
Опрос, проведенный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), показал, что крымские татары не хотят переезжать на территорию Украины, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".
О результатах опроса высказался руководитель ФАДН Игорь Баринов, отметив, что на вопрос "Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на Украину, в другую страну?" никто из респондентов не ответил, что хотел бы жить на территории, контролируемой официальным Киевом.
Также уточняется, что 82% участников опроса из представителей крымско-татарского населения заявили, что хотели бы остаться жить на полуострове.
Еще 10% хотели бы переехать в другой населенный пункт в пределах Крыма. 2% опрошенных заявили о готовности переехать в другой регион России.
По мнению Игоря Баринова, данные результаты говорят об улучшении жизни крымских татар.
Комментарии
После распада СССР какие-то богатые заинтересованные лица начали в Крым из Узбекистана перевозить крымских татар, которые до этого 50 лет жили в Узбекистане и никуда не собирались ехать. Татарам давали денег, только чтобы они переезжали в Крым. Сами себя эти татары называют узбеками, они родились и выросли в Узбекистане и не могут понять, кому понадобилось их тащить в Крым? Если были лишние деньги, дали бы их им там в Узбекистане, они бы за спонсоров молились, а сейчас ругают. У кого на это были средства?
А что за пляски вокруг татар,? Между прочим, они последние кто засели эту территорию