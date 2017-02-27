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Опрос, проведенный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), показал, что крымские татары не хотят переезжать на территорию Украины, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

О результатах опроса высказался руководитель ФАДН Игорь Баринов, отметив, что на вопрос "Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на Украину, в другую страну?" никто из респондентов не ответил, что хотел бы жить на территории, контролируемой официальным Киевом.

Также уточняется, что 82% участников опроса из представителей крымско-татарского населения заявили, что хотели бы остаться жить на полуострове.

Еще 10% хотели бы переехать в другой населенный пункт в пределах Крыма. 2% опрошенных заявили о готовности переехать в другой регион России.

По мнению Игоря Баринова, данные результаты говорят об улучшении жизни крымских татар.