Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Плохая погода, а также техническое обслуживание оборудования стали главными причинами приостановки поисковых работ упавшего в районе Телецкого озера вертолета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

В ведомстве поясняют, что сейчас в районе падения вертолета установилась низкая температура воздуха. Кроме этого, дует сильный ветер. Его порывы достигают 18 метров в секунду. Волнение озера доходит до 1,5 метров.

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Поисковые работы проходят под водой. В это время года навигация на озере запрещена, это очень опасно.

Проведение подводных поисков в этот период времени не представляется возможным. Навигация в зимний период запрещена, нахождение судов и людей на воде очень опасно. Поиски проходят в основном на глубине. Перепады глубины составляют до 300-310 метров, также наблюдаются сильные разнонаправленные подводные течения.

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Есть и вторая причина, по которой поиски нужно приостановить, – это обслуживание техники, которая участвует в поисковых работах.

За время поисковых работ было обследовано 10,5 км береговой линии. С применением маломерных судов удалось осмотреть 24 км акватории вдоль берегов. С помощью авиатехники обследовано 210 кв. км территории. За это время водолазами было обследовано 10 280 кв. м на глубине до 30 м.

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Всего глубоководными аппаратами обследовано 8,2029 кв. км на глубине до 260 метров. Глубоководные аппараты Sea King Tow Fish и гидролокационный комплекс "Неман ГБОЭ-100" обследовали 12,975 кв. км. Телеуправляемым подводным аппаратом ROVbuilder-600 обследовано 10 000 кв. м.

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В ведомстве подчеркивают, что за время поисковой операции район поиска обследован полностью. Крупных объектов обнаружить не удалось.

Как неоднократно сообщало ИА "Амител" , вертолет Robinson потерпел крушение вечером в воскресенье, 12 февраля. На борту воздушного судна находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена, предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

В первый же день поисков было найдено тело Елены Ракитской. Позже тело было отправлено в Москву. Кроме этого, в первые дни поисков удалось найти фрагменты Robinson, которые были переданы следователям.