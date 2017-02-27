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Ветеран ВОВ, экс-пилот ВВС США 99-летний Орвилл Роджерс первым пришел к финишу на чемпионате по бегу среди пожилых людей, который прошел в Америке, пишет РИА Новости.

По данным издания, победитель обогнал своего 92-летнего соперника Диксона Хемфилла на дистанции 60 метров на пять сотых секунды.

Хемфилл отметил, что если бы он наклонился, то смог бы выиграть. Также сообщается, что у проигравшего много переломов, а недавно ему сделали операцию по замене бедренной кости.

Что касается победителя, то он тренируется три раза в неделю в спортзале.