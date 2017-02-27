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Колония-поселение №2 в Алтайском крае сменила прописку, переехав из села Новороманово в Бийск, сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

В ведомстве отмечают, что колония находится по адресу: улица Огородная, 56. Ранее здесь была исправительно-трудовая колония №7 строгого режима, а затем Бийская воспитательная колония.

После того, как уголовное законодательство стало более гуманным, количество подростков, находившихся в воспитательной колонии, сильно снизилось.

В итоге в 2016 году исправительное учреждение было ликвидировано, а его территорию отдали под колонию-поселение №2.

Сейчас здесь отбывают наказание 235 осужденных, которым вынесли приговоры за преступления небольшой и средней тяжести.