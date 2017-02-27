Фото: vk.com/barneos22

Автомобили вязнут в грязи на участке дороги Поспелиха — Курья, пробитом через поле.

Об этом пишут очевидцы в паблике Barnaul 22. "Машины вязнут в грязи. Пробита дорога по полю (около 10-12 километров). Огромные выбоины. Как по стиральной доске", – указывает автор сообщения. Автомобилистов призывают быть аккуратнее при движении по данному участку.

В Алтайавтодоре порталу Amic.ru уточнили, что участок дороги был проложен через поле в качестве временной меры, поскольку в период сильных снегопадов и метелей основная трасса была заметена. "Сейчас дорогу дочищают, и движение по ней будет восстановлено до конца дня", – подчеркнули в дорожном ведомстве.



