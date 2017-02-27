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Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю предупреждают жителей региона о возможном сходе снега с крыш зданий. Выпавшие осадки в регионе привели к скоплению огромного количества снега на крышах, сообщают в пресс-службе ведомства.

Здесь напоминают, что в это время года при ходьбе по тротуару вдоль зданий нужно быть предельно осторожными. Если во время движения вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Нельзя идти под крышами зданий, которые обтянуты лентами – там либо работают специалисты по сбрасыванию снега, либо уже был случай падения снега.

Меры предосторожности нужно соблюдать и автомобилистам. Автовладельцы сейчас должны парковать свои машины на расстоянии от зданий.

Также родители должны предупредить об опасности своих детей.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , накануне произошло обрушение снега с крыши многоквартирного дома. В результате инцидента никто не пострадал. ЧП произошло в ночь на воскресенье, 26 февраля, по адресу: Телефонная, 30.