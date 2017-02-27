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Активист Ильдар Дадин, накануне освободившийся из рубцовской колонии, рассказал о том, как проходила его жизнь в неволе в Алтайском крае, подчеркнув, что в сравнении с его карельским опытом это "небо и земля".

"Мне говорили многие осужденные, что у нас практически во всех колониях избивают и пытают. Но в ИК-5 на Алтае я увидел, что это не так. Некоторые осужденные позволяли себе такое поведение, за которое в ИК-7 в Карелии их бы уже убили или избили как минимум. А здесь отношение со стороны сотрудников человеческое, и они ведут себя корректно, хотя со стороны осужденных поведение бывает не очень адекватное", – цитирует Дадина РБК.

На Алтае, как отмечает активист, он увидел, что в стране есть колонии, где должностные лица ведут себя в соответствии с законом.

В плюс Ильдар Дадин записал тот факт, что за нарушения, которые видела в действиях активиста администрация рубцовской колонии, в отношении него применяли те же санкции, что и в отношении других заключенных.

"Я за то, чтобы закон работал одинаково для всех, и здесь не было такого, чтобы меня наказывали более строго или менее строго, чем других. Это похвально, на мой взгляд", – объяснил активист.

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В своем интервью "Коммерсанту" Дадин подчеркнул, что он не будет эмигрировать из России. "Да, у меня есть возможность уехать, но у других людей этого нет. И я понял, что не имею права уезжать, пока других продолжают тут пытать", – сказал он, добавив, что намерен использовать свое право на реабилитацию.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, Ильдара Дадина осудили за неоднократные нарушения правил проведения митингов и приговорили к реальному сроку лишения свободы. 22 февраля президиум Верховного суда РФ вынес решение в пользу активиста, постановил освободить его и признал за ним право на реабилитацию.