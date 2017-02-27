Фото: kchr.ru
Зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда в России получают 4,9 миллиона человек, заявила в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
По словам чиновницы, в нашей стране стоимость рабочей силы занижена и не соответствует ее квалификации.
"Абсолютно дешевая" рабочая сила подталкивает предпринимателей к снижению инвестиций в перевооружение предприятий", – цитирует Ольгу Голодец "Российская газета".
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По ее словам, вместе с сокращением зарубежных инвестиций это является одним из факторов слабого роста производительности труда в России.
Комментарии
По словам чиновницы, в нашей стране стоимость рабочей силы занижена и не соответствует ее квалификации.
может быть все-таки ЦЕНА рабочей силы
Она ошиблась, минимальную зарплату получают 49 млн человек, запятую не там поставила
4,9 млн на уровне МРОТ. Еще 100 млн ниже уровня МРОТ.
на мрот почти все сидят. остальное - черная. особенности экономики РФ
так как зарплата это издержки предприятия, то работает принцип "плати меньше - живи лучше"
И это только те, что устроены официально, а в разы больше людей получают столько же, работая неофициально грузчиками, уборщицами, да и модными сейчас менеджерами. Как далеки власти от реалий.
Стало интересно, кто у нас в стране отвечает за бедность. Решил "погуглить" - оказалась Ольга Юрьевна Голодец. Занимает должность Заместителя председателя в Правительстве Димона. Кстати, на сайте правительства можно посмотреть сведения о доходах и имуществе наших главных чиновников.
Вот сведения за 2015 год по главному борцу с бедностью: 1. Ольга Юрьевна Голодец заработала в 2015 году 23 166 891 рублей и даже 49 копеек lol.gif 2. У Ольги Юрьевны Голодец официально задекларирована квартира в Италии (250 кв. метров) и "дача" в Швейцарии (220 кв. метров). Это помимо двух квартир в России
Как же выгодно бороться с бедностью в России. Тем более, что их количество постоянно растет.
писали вроде 23 миллиона за чертой бедности, целое государство бомжей в государстве со средним классом уровня достатка румынов..величественно
мне таки интересно - пошто они все в производительность труда вцепились? Ежели товар не продается - никакая производительность не поможет
Глава Счётной палаты Татьяна Голикова на слушаниях в Совете Федерации заявила, что примерно 20,5 миллиона россиян в 2019 году будут получать доход ниже официального прожиточного минимума, то есть, фактически, находиться за чертой бедности
мне таки интересно - пошто они все в производительность труда вцепились?
пошто, пошто - чтобы вместо двух работяг одного нанимать
Не очень люблю я эту ВШЭ, но провели исследования по поводу безработицы только они, так вот у нас она потому якобы низкая, что не смотря на все кризисы люди готовы работать за низкую и очень низкую зарплату, потому как альтернатива-сдохнуть с голоду, а Голодцу пора бы налог на роскошь вводить, чтобы бюджет не с работяг пополнять , а с олигофренов своих зажравшихся- 201 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров у которых 90% богатств страны в руках, а у остальных, кроме своей бесполезной жизни, голой ж-опы и нищенской зарплаты - 10%.
говорят про инновации лет 17 уже, при этом нищих стало 23 млн пусть еще лет 17 поговорят может доведут цифру до 50 млн нищих
Капиталистической кодле в России мешает абсолютно все - жара, мороз, дешевая рабсила, дорогая... Не пора ли заканчивать убогий эксперимент?
Зато какие танки и ракеты есть.
3 года назад стоимость рабсилы была завышена-раз, это борьба с инфляцией-2.
А вот Набиуллина говорит, что зарплата у нас растет очень быстро.
Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина обсудили варианты налогового маневра, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвовавших в обсуждении. Экономисты сошлись во мнении, что налоговую нагрузку необходимо повышать. Ставка НДФЛ может вырасти, но остаться единой.
В частности, согласно варианту, предложенному Минфином, НДФЛ следует повысить до 15 процентов. Из них 6-8 процентов требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение подоходного налога компенсируется снижением нагрузки на работодателей — с 30 до 21 процента ставки страховых взносов.
3 года назад стоимость рабсилы была завышена-раз
да ну: Стоимость товара рабочая сила определяется как стоимость жизненных средств, необходимых для нормального воспроизводства работника и членов его семьи.