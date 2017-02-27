Фото: kchr.ru

Зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда в России получают 4,9 миллиона человек, заявила в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

По словам чиновницы, в нашей стране стоимость рабочей силы занижена и не соответствует ее квалификации.

"Абсолютно дешевая" рабочая сила подталкивает предпринимателей к снижению инвестиций в перевооружение предприятий", – цитирует Ольгу Голодец "Российская газета".

Читайте также: Голодец огласила меры по сокращению уровня бедности в 2017 году

По ее словам, вместе с сокращением зарубежных инвестиций это является одним из факторов слабого роста производительности труда в России.