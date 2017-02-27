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Четыре человека погибли, в том числе ребенок, в результате ДТП, которое произошло на автобане Афины – Ламия, с участием сына мультимиллионера Апостолоса Вакакиса Йоргос. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, молодой человек ехал по трассе на автомобиле Porsche. В какой-то момент он, видимо, не справился с управлением и влетел в припаркованный на дороге автомобиль Honda. Машину от удара разорвало на части. Женщина и ребенок, находившиеся в припаркованном авто, а также сын директора сети супермаркетов Jumbo и его друг, находившиеся в Porsche, погибли.

Свидетели ЧП сообщили, что дорогостоящий автомобиль двигался на высокой скорости. Известно, что Йоргос Вакакис приехал домой в Грецию из Америки, где учится в университете.