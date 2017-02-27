Фото: russia-reborn.ru
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что он развелся с супругой после 45 лет совместной жизни, сообщает НТВ, ссылаясь на издание Der Spiegel.
По словам бывшего украинского лидера, он разошелся с женой Людмилой и в настоящее время состоит в гражданском браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой он оказался в России после Майдана.
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Кроме того, Виктор Янукович отметил, что финансово его поддерживает старший сын Александр.
Отмечается также, что бывшая жена Януковича сейчас занимается благотворительностью.
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Комментарии
все это финансовые махинации