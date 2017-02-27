Фото: politsib.ru

Тела двух девочек 15 и 16 лет нашли вечером в воскресенье, 26 февраля, около жилого дома, расположенного на проспекте Мира в городе Усть-Илимске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ведомстве подчеркивают, что тела нашли с признаками самоубийства.

Сейчас в следственных органах расследуют обстоятельства смерти школьниц. Особое внимание при расследовании будет уделено контактам погибших в интернете.

Между тем, как пишет "Интерфакс", девочки погибли в результате падения с 14-го этажа. Подростки учились в девятом классе.



