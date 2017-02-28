Новый магазин "Эльдорадо" откроет свои двери 2 марта в торгово-развлекательном центре "Пионер". Магазин расположился на третьем этаже и занимает почти две тысячи квадратных метров. В "Эльдорадо" представлен как широкий ассортимент традиционной бытовой техники и электроники, так и новые категории: товары для сада и ремонта, продукция для мам и детей, а также предметы для обустройства кухни и дома. В честь открытия магазина со 2 по 5 марта всех покупателей ждут скидки до 50% на все товары.
"Эльдорадо" — это:
- выгодные акции для покупателей;
- гарантия лучших цен (при обнаружении товаров дешевле магазин снижает цену и дарит 10% от разницы в цене)
- профессиональное сервисное обслуживание и установка;
- возможность покупать в интернет-магазине с доставкой на дом или самовывозом;
- честная бонусная программа: 1 бонус = 1 рубль.
Адрес магазина: Барнаул, пр. Ленина, 102 в (ост. Новый рынок), ТРЦ "Пионер", 3-й этаж (правое крыло).
Сайт: www.eldorado.ru
Комментарии
Вот это по нашему, по барнаульски! Застроим магазинами вплоть до Алтайки!!!!
Откроется и что? Кто счастливее станет? Этих эльдорад на каждом углу
28.02.2017 10:35 Дядька
Ты хоть тексты вначале читай. Открывается в ТРЦ Пионер.
Какая разница? Тенденцию не отменить.
ничего вы не понимаете, Дядька! Пионер удобно расположен для тех, кто на вокзал приезжает
А тогда где я неделю назад покупал сетевой фильтр?! Действительно сенсация! Сначала пробное открытие, потом под фанфары?..
Не понял ни чего. Он же еще с прошлого года там работает.