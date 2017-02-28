Новый магазин "Эльдорадо" откроет свои двери 2 марта в торгово-развлекательном центре "Пионер". Магазин расположился на третьем этаже и занимает почти две тысячи квадратных метров. В "Эльдорадо" представлен как широкий ассортимент традиционной бытовой техники и электроники, так и новые категории: товары для сада и ремонта, продукция для мам и детей, а также предметы для обустройства кухни и дома. В честь открытия магазина со 2 по 5 марта всех покупателей ждут скидки до 50% на все товары.

"Эльдорадо" — это:

выгодные акции для покупателей;

гарантия лучших цен (при обнаружении товаров дешевле магазин снижает цену и дарит 10% от разницы в цене)

профессиональное сервисное обслуживание и установка;

возможность покупать в интернет-магазине с доставкой на дом или самовывозом;

честная бонусная программа: 1 бонус = 1 рубль.

Адрес магазина: Барнаул, пр. Ленина, 102 в (ост. Новый рынок), ТРЦ "Пионер", 3-й этаж (правое крыло).

Сайт: www.eldorado.ru