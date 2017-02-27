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Гималайский медведь погиб при транспортировке в Таиланде, выпав из вертолета, передает ТАСС со ссылкой на газету Nation.

Данный инцидент произошел еще в начале февраля, но широко о произошедшем стало известно только сейчас. Сообщается, что 90-килограммового молодого медведя перевозили из национального парка Кхаояй в восточную провинцию Прачинбури.

Во время перелета усыпленный зверь неожиданно проснулся. В этот момент он находился не в клетке, а в обычной сети. В итоге медведь запаниковал и выбрался из вертолета прямо во время полета.

Защитник животных Тонгчай Саенгпратхум, комментируя инцидент, подчеркивает, что решение о транспортировке воздухом было неверным. По его словам, ответственные должны быть наказаны.