Фото: cdn.celebstars.co.uk

Прославленная советская гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион Platinum Night, который прошел в США, 32 лота. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, бывшая спортсменка выручила 230 тысяч долларов от продажи своих вещей. Главную ценность лота, конечно, представляли олимпийские медали. С молотка ушло золото с Олимпиады-1972, которая прошла в Мюнхене, а также награды с Олимпийских игр 1976 года, состоявшихся в Монреале.

Также на аукционе купили ее соревновательный купальник гимнастки и журнал с автографом. Однако 23 лота еще никто не купил.

Отметим, что в 1991 году спортсменка со своим супругом Леонидом Борткевичем переехала из Белоруссии в США. Через девять лет они развелись. Корбут испытывала проблемы с деньгами. Через год после развода ее поймали в магазине на краже продуктов. В свою очередь, Борткевич вернулся на родину, снова женился и продолжил заниматься музыкой. Гимнастка же осталась в Америке и стала гражданкой этой страны.