Фото: cdn.celebstars.co.uk
Прославленная советская гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион Platinum Night, который прошел в США, 32 лота. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщается, бывшая спортсменка выручила 230 тысяч долларов от продажи своих вещей. Главную ценность лота, конечно, представляли олимпийские медали. С молотка ушло золото с Олимпиады-1972, которая прошла в Мюнхене, а также награды с Олимпийских игр 1976 года, состоявшихся в Монреале.
Также на аукционе купили ее соревновательный купальник гимнастки и журнал с автографом. Однако 23 лота еще никто не купил.
Отметим, что в 1991 году спортсменка со своим супругом Леонидом Борткевичем переехала из Белоруссии в США. Через девять лет они развелись. Корбут испытывала проблемы с деньгами. Через год после развода ее поймали в магазине на краже продуктов. В свою очередь, Борткевич вернулся на родину, снова женился и продолжил заниматься музыкой. Гимнастка же осталась в Америке и стала гражданкой этой страны.
Комментарии
никогда не пойму таких "спортсменов".
Она то спортсмен, без кавычек. Здоровье оставила в спорте. Петля Корбут опять же, её элемент. А то что жизнь так сложилась, что продавать медали приходится, так медали есть нельзя.
ну продала и продала, не цепляется человек за прошлые свои заслуги. на фото веселая
Зато у Родниной жисть сложилась куда лучше!
Бедная страна. У нас грецкие орехи фурами жгут, а там чемпионки вынуждены продавать свои медали.
Зато у скольких сложилась гораздо хуже.
её тренер износиловал прямо на пьедестале в 1972 в Мюнхине гад всю жизнь сломал!
- гость - 27 февраля 2017 г. 16:49 Зато у Родниной жисть сложилась куда лучше!
Естессна. Вовремя едирасткой стать - и пофиг на двойное гражданство! ПЖиВ она и есть ПЖиВ!
27.02.2017 17:20 - гость -
не гони
Нужно было жить на родине как все, а не гоняться за большими деньгами на чужбине.
27.02.2017 17:46 она сома говорит это известный баян в сети!
27.02.2017 17:35 роднина лечилась от алкоголизма как и оксана баюл