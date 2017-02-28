Очный курс по продвижению в интернете пройдет в Барнауле. Он позволит слушателям освоить навыки продвижения сайтов в поисковой выдаче "Яндекс" и Google. Курс запускается 9 марта (четверг) и продлится до 30 марта. Слушатели получат специальные дипломы о повышении квалификации. Это первый в Барнауле SEO-курс российского уровня.

Полученные на курсе навыки позволят:

Предпринимателям и маркетологам понимать и контролировать работу подрядчиков, которые занимаются поисковым продвижением.

Практикующим оптимизаторам освоить современные методы продвижения, актуализировать и систематизировать свои знания в области SEO.

Начинающим оптимизаторам курс поможет освоить ключевой инструментарий для продвижения и выполнить продвижения своих проектов собственными силами.

Курс читает Артем Первухин, продакшн-директор и практикующий оптимизатор компании "Кинетика". Материалы наработаны в рамках внутренних интенсивов, которые регулярно проходят в компании.

Сегодня канал привлечения посетителей через канал SEO наиболее востребован по нескольким причинам:

Огромное количество пользователей. По последним данным, 92% людей ищут решение своих задач в области приобретения товаров или оказания услуг в интернете. Чаще в поисковые системы обращаются с готовой потребностью (напр., “купить утюг бош”) т. е. аудитория уже готова к покупке. Технология продвижения в поисковых системах "Яндекс" и Google очень похожая, т.о., получая знания по продвижению, вы сразу сможете оптимизировать сайт под обе поисковые системы. Высокие позиции в поисковых системах дают не только прямые продажи, но еще и дополнительный имиджевый эффект. Компанию запоминают и узнают.

Кинетика – агентство, специализирующееся на продвижении крупных e-commerce проектов с двумя подразделениями: продакшн офис находится в Барнауле, офис продаж – в Москве. Агентство занимает 34-е место в рейтинге лучших* агентств, занимающихся интернет-рекламой (*за 2016 год по версии рейтинга Tagline)

Детали и запись на сайте курса: https://kinetica.su/kursy/seo/