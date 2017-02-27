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Организаторы церемонии вручения премии "Оскар", которая прошла в Лос-Анджелесе, перепутали фильмы и отдали статуэтку не тому, кому нужно. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

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Как сообщается, победу в этой номинации одержал фильм "Лунный свет", однако со сцены была объявлена победителем картина "Ла-Ла Ленд". Режиссера этого произведения уже успели поздравить. Однако ошибку вовремя обнаружили.

За такой казус организаторы кинопремии извинились и поздравили настоящих победителей. Кроме "Лунного света" на "Оскар" претендовали еще восемь фильмов.