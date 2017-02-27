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Карантин по гриппу и ОРВИ снимают в Алтайском крае со вторника, 28 февраля, говорится в постановлении за подписью главного санитарного врача региона Ирины Пащенко.

В документе отмечается, что ограничительные мероприятия действовали в крае с 25 января. Решение об отмене ограничений принимается в связи со стабилизацией ситуации и снижением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения.

Напомним, с 16 февраля карантин был отменен на территории Барнаула.

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Отметим и то, что в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в крае вводились ограничения в школах и детских садах.

Кроме того, как отмечали в краевом управлении Роспотребнадзора, в регионе фиксировались штаммы вирусов гриппа А/Н3N2/ и A/H1N1/pdm09, которые также идентифицируются как гонконгский и свиной.