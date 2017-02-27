Фото: amic.ru

Социальные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 4 марта, в каждом районе города, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Как и прежде, на ярмарках гости и жители краевой столицы смогут купить мясо, рыбу, масло, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия и другие продукты. Продажа будет вестись с 10.00 до 14.00.

Адреса ярмарок:

Железнодорожный район

проспект Красноармейский, 131,

проспект Ленина, 71.

Индустриальный район

улица 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район

улица Попова – Г. Исакова (площадь Народная).

Октябрьский район

проспект Ленина, 152.

Центральный район

проспект Красноармейский, 36,

улица Чайковского, 21а.