Фото: amic.ru
Социальные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 4 марта, в каждом районе города, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Как и прежде, на ярмарках гости и жители краевой столицы смогут купить мясо, рыбу, масло, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия и другие продукты. Продажа будет вестись с 10.00 до 14.00.
Адреса ярмарок:
Железнодорожный район
проспект Красноармейский, 131,
проспект Ленина, 71.
Индустриальный район
улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район
улица Попова – Г. Исакова (площадь Народная).
Октябрьский район
проспект Ленина, 152.
Центральный район
проспект Красноармейский, 36,
улица Чайковского, 21а.
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