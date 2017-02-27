Такого конфуза в истории премии "Оскар" еще никогда не было. Легенды Голливуда Уоррен Битти и Фэй Данауэй вышли на сцену, чтобы объявить победителей в номинации "Лучший игровой фильм". Напряжение в зале было невероятное, хотя наибольшие шансы на победу изначально отдавали музыкальной мелодраме Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", номинированной в рекордных 14 категориях. Это повторение успеха "Титаника" и "Все о Еве" — двух величайших американских фильмов, которые как раз "брали свое".

И тут Битти объявляет, что именно "Ла-Ла Ленд" становится картиной года. Радость и овации в зале, растроганный 32-летний вундеркинд Шазелл, несколькими минутами ранее получивший статуэтку за режиссуру, не скрывает своих эмоций, а исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг уже обнимаются в победном порыве. Информагентства уже передают главную новость церемонии, а многочисленные фанаты этого мюзикла начинают праздновать и публиковать на своих страницах в соцсетях треки из фильма. И тут выясняется, что лучшей картиной года стала драма Барри Дженкинса "Лунный свет". Оказывается, в конверте по ошибке была фамилия Эммы Стоун, получившей статуэтку за мюзикл "Ла-Ла Ленд". Съемочная группа и актеры из этого фильма вышли на сцену, когда организаторы сообщили, что произошла ошибка.

Любопытно, что такой скандал вполне укладывается в философию картины "Ла-Ла Ленд". О ней мы уже писали как о главном "эскейпе" Голливуда от избрания в президенты Дональда Трампа. Этот побег в иную реальность, в сказку, где нет законов о запрете абортов и строительстве стены на границе с Мексикой. В этом мюзикле мечтам персонажей Райана Гослинга и Эммы Стоун так и не удается сбыться, потому что вмешивается суровая судьба-злодейка. По иронии именно так и произошло в реальности, когда победу уже в последний момент отдали виртуозной драме "Лунный свет" Барри Дженкинса. Как говорится, Голливуд отомстил создателям "Ла-Ла Ленда" за хэппи-энд в картине.

Чтобы развеять все разговоры о несправедливости, скажем сразу, что "Лунный свет" — блестящая картина о взрослении главного героя – гея-афроамериканца, вынужденного продавать наркотики. И тут нет политкорректности, фальши и всего того, за что "Оскар" многие не любят. Это настоящее поэтичное кино с яркой историей, основанной на реальных событиях. Все, как любит Голливуд. И исполнено одновременно великолепно. Если хотите, "Лунный свет" продолжает традиции "Отрочества" Ричарда Линклейтера — самой выдающейся американской ленты последних 5 лет, несправедливо незамеченной академиками три года назад.

Самая популярная премия в мире идет курсом награждать социально важное кино уже много лет. Слом произошел, когда антивоенная драма Кэтрин Бигелоу "Повелитель бури" отобрала все статуэтки у "Аватара" Джеймса Кэмерона. Картины-фавориты оскаровской гонки были исключительно на социальные темы. Последние несколько лет балом в Голливуде правили картины, предназначенные для либеральной и остромыслящей американской аудитории. Ярким примером можно назвать прошлогоднюю оскаровскую церемонию, где главные призы распределили между собой ленты "Игра на понижение" и "В центре внимания". Обе о кризисе в американском обществе, поднимают актуальную для нынешней Америки тему нравственного выбора, поиска правды и справедливости. С другой стороны, ярких картин, по-настоящему становившихся триумфаторами церемонии, со времен третьего "Властелина колец" так и не выходило. В совокупности "Лунный свет" был достоин награды не меньше, чем "Ла-Ла Ленд", "Манчестер у моря" или "По соображениям совести".

Однако особенностью "Оскара-2017" можно назвать его предсказуемость, связанную с награждением чернокожих номинантов. Лейтмотив церемонии — дань уважения политическим, сексуальным и расовым меньшинствам. В прошлом году по этому поводу разгорелся небывалый скандал, когда среди победителей оказался лишь один афроамериканец. Киноакадемию тогда обвинили в расизме, а часть ее членов лишилась своих постов. Теперь новые академики спешат исправлять ошибки. Однако сложно обвинить их в несправедливости. Так, за исполнение лучшей роли второго плана "Оскар" получил чернокожий артист Махершала Али, сыгравший хорошего наркодилера в фильме Барри Дженкинса "Лунный свет". Роль действительно знаковая, и с решением даже трудно спорить. Еще один "Оскар" за "Лучшую роль второго плана" получила актриса Виола Дэвис за ленту Дэнзелла Вашингтона "Ограды" — историю про чернокожих женщин, работавших на НАСА в 60-е годы прошлого века.

"Оскар" за лучший документальный фильм достался семичасовой работе про О. Джея Симпсона, чернокожего спортсмена и актера, вошедшего в историю Америки в качестве убийцы собственной жены. Помимо главной награды, "Лунный свет" также праздновал успех в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

Не забыли академики про политический контекст. Обладатель "Оскара" за гениальный фильм "Развод Недера и Симин" иранец Асгар Фархади вновь получил статуэтку за ленту "Коммивояжер". Именно этот фильм был показан в прошлом году в Каннах, где взял приз за лучший сценарий. Сам Фархади в Лос-Анджелес не прилетел по политическим мотивам, связанным с избранием Дональда Трампа. Выбор довольно спорный, учитывая, что у Фархади уже есть "Оскар", а академики проигнорировали лучший европейский фильм прошлого года — "Тони Эрдманн" немки Марен Аде.

Кстати, о Трампе. 88-я церемония вручения премии "Оскар", как и ожидалось, прошла с многочисленными шутками в адрес нового президента США Дональда Трампа. Ведущий церемонии Джимми Киммел то и дело подтрунивал над лидером США, хотя также досталось и актеру Мэтту Дэймону, который реагировал на все "подколы" довольно спокойно, но во время трансляции все-таки попытался поставить проходящим мимо Киммела подножку.

Что касается мюзикла "Ла-Ла Ленд", названного ошибочно лучшим фильмом года, то по итогам церемонии у фильма сразу 6 статуэток. Каждая из них заслуженная, кроме лучшей женской роли. Постановщик картины Дэмьен Шазелл получил "Оскар" как лучший режиссер. Он стал самым молодым кинематографистом, получившим приз в этой номинации, за всю историю награды. Также у "Ла-Ла Ленда" статуэтки за лучшую актрису (Эмма Стоун — молодец, но рядом с Изабель Юппер — это труба пониже, дым пожиже), музыку, песню, операторскую работу и декорации.

Что касается безусловного главного приятного события "Оскара", то им стало награждение Кейси Аффлека, несправедливо прибывающего последние годы в тени своего более популярного брата. Кейси сыграл лучшую роль в своей карьере в драме "Манчестер у моря", выходящей на этой неделе в российский прокат. В итоге Аффлек при восторге зала, аплодировавшего актеру стоя, обнял своего брата и забрал статуэтку как лучший актер года.

Драма Мэла Гибсона "По соображениям совести", вернувшегося после десятилетнего перерыва, получила "Оскары" за лучший монтаж и сведение звука. Камера то и дело выхватывала Гибсона, который не скрывал своей радости. Приз за лучшую мультипликационную работу достался проекту студии Disney "Зверополис". Другая картина студии — фильм "Книга джунглей" — получила награду за визуальные эффекты.

В целом, нельзя сказать, что победители нынешнего "Оскара" получили награды незаслуженно. Американская киноакадемия присуждением приза "Лунному свету", надеемся, закрыла тему расизма в Голливуде. Хорошо, что именно этим фильмом. Не самый плохой выбор. "Лунный свет", к слову, сейчас идет в российском прокате. Сходите и посмотрите, прежде чем спорить о том, справедливо ли это решение.