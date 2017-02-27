Фото: hyser.com.ua
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики выдвинули ультиматум официальному Киеву, заявив, что прекратят поставки угля на Украину в случае продолжения железнодорожной блокады Донбасса.
Как передает РИА Новости, соответствующее совместное заявление сделали главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
"Если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР… Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", – сказано в заявлении представителей самопровозглашенных республик.
Александр Захарченко и Игорь Плотницкий подчеркнули, что возглавляемые ими республики намерены переориентировать производство на рынок России и других государств.
Напомним, что украинские активисты ранее заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом. Это стало причиной перебоев с поставками угля.
Комментарии
А украинские активисты,перекрыв жд сообщение,что намереваются этим добиться?Или они совсем ку-ку?
а нам он нужен, их уголь? чтобы у шахтеров Кузбасса работы не стало?
- гость - 27 февраля 2017 г. 16:55 А украинские активисты,перекрыв жд сообщение,что намереваются этим добиться?Или они совсем ку-ку? ________________________ Мозг включи
Как ультиматум выдвинули так его и задвинут.
Ку-ку
Правосеки перекрыли жд.Т.е.пришли под окна стёкла бить?Очень сильный ход.
Передел собственности, хотят разорить Ахметова и заменить его углепродукты на продукты другого олигарха.
Нипонил, а почему в на домбассе не национализировали предприятия хунтовского олигарха?
Торговую блокаду ДНР и ЛНР, в том числе блокаду железнодорожного сообщения, бойцы украинских добровольческих батальонов начали в конце декабря 2016 года. В ней принимают участие депутаты украинского парламента Егор Соболев и Семен Семенченко из оппозиционной фракции «Самопомощь».
11 февраля оба образования синхронно потребовали, чтобы работающие на их территории предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией, платили налоги не в Киев, а непосредственно властям ДНР и ЛНР.
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/27/02/2017/58b3d8c59a7947bfaa6357a2?from=main
Приходится рвать когти, кажись Большой Кремлёвсий Брат кинул Луго - гон -донцев
Семен Семенченко - тщательно законспирированный агент
запомните мои слова
27.02.2017 17:52 - гость - Семен Семенченко - тщательно законспирированный агент
Внебрачный сын, Путина? Мне наконец всё стало ясно...........
Парасюк тоже агент?
нет, только Семенченко