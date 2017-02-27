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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики выдвинули ультиматум официальному Киеву, заявив, что прекратят поставки угля на Украину в случае продолжения железнодорожной блокады Донбасса.

Как передает РИА Новости, соответствующее совместное заявление сделали главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

"Если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР… Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты", – сказано в заявлении представителей самопровозглашенных республик.

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий подчеркнули, что возглавляемые ими республики намерены переориентировать производство на рынок России и других государств.

Напомним, что украинские активисты ранее заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом. Это стало причиной перебоев с поставками угля.



