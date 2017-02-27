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Питбультерьер искусал до смерти младенца в коляске в Якутске

, ИА "Амител"
Животное укусило ребенка за голову, младенец скончался на месте

Фото: pixabay.com

Следователи проводят процессуальную проверку по факту смерти двухмесячного ребенка после укусов собаки бойцовской породы в Якутске, сообщает пресс-служба СУСКа по Республике Саха.

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Как сообщается, ЧП произошло днем в понедельник, 27 февраля. Детская коляска, внутри которой находился двухмесячный ребенок, стояла около частного дома. Собака породы питбультерьер укусила младенца за голову. От этой травмы ребенок умер на месте.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

                                                               

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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