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Следователи проводят процессуальную проверку по факту смерти двухмесячного ребенка после укусов собаки бойцовской породы в Якутске, сообщает пресс-служба СУСКа по Республике Саха.

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Как сообщается, ЧП произошло днем в понедельник, 27 февраля. Детская коляска, внутри которой находился двухмесячный ребенок, стояла около частного дома. Собака породы питбультерьер укусила младенца за голову. От этой травмы ребенок умер на месте.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.