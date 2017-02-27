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Специалисты говорят об увеличении числа дельфинов в Керченском проливе. По их мнению, это связано со стройкой Крымского моста, пишет инфоцентр "Крымский мост".

Экологи считают, что млекопитающих привлекает рост водорослей и другой морской растительности на сваях моста. Так, рыб в этом районе с начала строительства увеличилось в десять раз. В ноябре прошлого года в акватории Керченского пролива насчитывали больше тысячи голов дельфинов. Среди них около 200 дельфинов – афалины.

По словам специалистов, больше всего в этой местности дельфинов-белобочек, но можно увидеть и азовок.

Напомним, строительство Крымского моста началось в 2015 году. Предполагается, что это строение соединит Краснодарский край с полуостровом.