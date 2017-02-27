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Жителя Барнаула будут судить за масштабную аферу, связанную с куплей-продажей автомобилей, в результате которой пострадали 62 человека.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, фигуранту дела инкриминируют мошенничество, совершенное с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере.

По данным правоохранителей, преступления были совершены в 2014-2015 годах. Нелегальная схема сводилась к тому, что с 49 гражданами были заключены гражданско-правовые договоры о приобретении машин от имени подконтрольной обвиняемому фирмы.

"Однако с собственниками транспортных средств за проданные ими автомобили не происходил полный расчет. В общем размере они недополучили свыше 25 миллионов рублей", – констатируют в надзорном ведомстве.

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При этом машины были проданы 13 новым покупателям, которые, потратив на их покупку 6,9 миллиона рублей, не стали собственниками данных транспортных средств.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула.