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Что съесть, чтобы похудеть, или Секрет питания для идеальной фигуры

, ИА "Амител"
Ученые рассказали, какие продукты помогут всегда быть в отличной форме

Диетологи рассказали о том, каким должно быть питание. По мнению экспертов, несколько советов помогут поддержать физическую форму и подарят прекрасное настроение.

Диетологи провели эксперимент. Они собрали три группы людей разного возраста с различными привычками питания.

Участники первой группы соблюдали привычный рацион, вторая группа получала специальные талоны на приобретение фруктов и овощей, третья группа получала фрукты и овощи непосредственно в руки.

Лучший результат наблюдался у последней группы. У людей, которые были в ее составе, положительно изменился эмоциональный фон, а на работе выросли производственные показатели.

Диетологи рекомендуют ввести в свой рацион дополнительную порцию овощей и фруктов. Это касается как взрослых, так и детей.


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