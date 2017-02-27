Фото: podati.ru

Министерство финансов России планирует в апреле этого года выпустить облигации федерального займа для физических лиц на общую сумму 20 миллиардов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на слова главы ведомства Антона Силуанова.

Подобный механизм, как отметил Силуанов, используется Минфином впервые. Министр уверяет, что данный инструмент является надежным на 100%.

"Мы выпускаем инструмент на три года. При этом каждый выпуск будет выпускаться раз в полгода", – сказал Силуанов, уточнив, что инвесторы получат возможность "выйти из бумаг" раньше трехлетнего срока. Однако в этом случае доходность будет более низкой.

Уже известно, что объем первого выпуска облигаций составит 20 миллиардов рублей с номиналом одной бумаги в тысячу рублей.

При этом, по словам Силуанова, инвестор сможет купить от 30 тысяч рублей до 25 миллионов рублей в одном выпуске.

Также глава Минфина отметил, что финансовое ведомство намерено размещать облигации федерального займа для физических лиц на сумму 20-30 миллиардов рублей, но при высоком спросе министерство готово увеличить эти параметры.

"Мы готовы будем варьировать условия, на которых выпускаются облигации для граждан, чтобы подстраивать инструмент под интересы участников рынка", – подчеркнул чиновник.