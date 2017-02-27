Как провести первую неделю весны, куда сходить и где побывать, читайте в нашем традиционном обзоре.

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Понедельник

27 февраля в театре драмы состоится юбилейный концерт ВИА "Самоцветы". Со сцены прозвучат такие знакомые многим песни, как "Мой адрес — Советский Союз", "Не надо печалиться" и "Все, что в жизни есть у меня". В этом концерте примут участие Елена Преснякова, Александр Нефедов, Олег Слепцов, Георгий Власенко, а также специальный гость – Вероника Андреева.

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Вторник

28 февраля можно будет посмотреть спектакль по Федору Достоевскому "Преступление и наказание", показ пройдет в Молодежном театре Алтая. Кроме того, в краевой столице в музкомедии выступит Любовь Успенская, а в клубе "Фараон" свой пятилетний юбилей отметит панк-группа "КняZz".

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Среда

1 марта стоит посмотреть оскаровского номинанта – картину "Джеки", рассказывающую историю первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщины своего времени, иконы стиля Жаклин Кеннеди.

Четверг

Среди стоящих премьер четверга драма "Золото" с Мэттью МакКонахи, боевик "Логан: Росомаха", а также анимационная картина "Зверопой". Кроме того, на экраны выйдет российско-итальянская комедия "Любовь прет-а-порте".

А на экспериментальной сцене театра драмы вечером покажут лирическую комедию "Квадратура круга".

Пятница

В конце рабочей недели в драме состоится показ недавней премьеры "Станционный смотритель". А в Молодежном театре Алтая пройдет одно из главных культурных событий – артист и режиссер Иван Стебунов представит на суд зрителей свою работу по пьесе современного драматурга Ивана Вырыпаева "Иллюзии".

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