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Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения девятимесячного ребенка в Краснодаре, сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

Известно, что 21 февраля в полицию обратилась гражданка Нигерии, которая сообщила об исчезновении сына. С таким же заявлением в правоохранительные органы обратилась и няня мальчика. Она пояснила, что ребенок жил с ней, а 18 февраля к ней пришла знакомая матери ребенка и забрала мальчика, отдав ей деньги за ее работу.

Ребенка начали активно искать. 25 февраля следствием был осмотрен гараж, расположенный на территории домовладения, где проживала 33-летняя няня ребенка. Там в подвальном помещении нашли тело ребенка, закопанное в землю и завернутое в полиэтиленовый пакет.

Эксперты выяснили, что смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавливания шеи руками. Сейчас няня задержана по подозрению в убийстве своего подопечного.

Напомним, в феврале прошлого года произошло жестокое убийство ребенка няней. В Москве женщина, работающая няней, отрезала голову своей четырехлетней воспитаннице и ходила с ней по городу.