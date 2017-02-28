Живого человека показали в ролике с покойными знаменитостями во время 88-й церемонии вручения премии "Оскар", передает Variety.

В список кинематографистов, скончавшихся за последний год, попала австралийский художник по костюмам Джанет Паттерсон. Она четырежды номинировалась на "Оскар" за работу над фильмами "Пианино", "Портрет леди", "Оскар и Люсинда" и "Яркая звезда".

Имя и профессия Паттерсон в ролике были указаны верно, однако с фотографией авторы видео ошиблись. Вместо портрета художника по костюмам они использовали снимок австралийского продюсера Джен Чэпман. По ее словам, она в шоке от использования своего фото вместо снимка Паттерсон, которую продюсер назвала своим большим другом и давним соратником.

Отметим, что во время церемонии по ошибке лучшим фильмом года была названа мелодрама "Ла-Ла Ленд" вместо драмы "Лунный свет".