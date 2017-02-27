Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Сроки возобновления поисковой операции в акватории Телецкого озера, где ищут пропавший вертолет Robinson, уточнили в ГУ МЧС по Республике Алтай — поиски приостановлены до мая.

Об этом порталу Amic.ru сообщила представитель экстренного ведомства, уточнив, что штормовая погода и запрет на навигацию мешают проведению работ, а используемая при поисках вертолета аппаратура требует технического обслуживания.

По словам собеседницы, в нынешних условиях существует опасность потерять дорогостоящую глубоководную технику, а волны на Телецком озере не позволяют работать на необходимых глубинах.

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В этой связи в ближайшее время привезенную на место поисковой операции аппаратуру транспортируют в постоянное место дислокации.

Напомним, поиски вертолета в акватории Телецкого озера велись с утра 13 февраля. Сначала спасателями были свернуты поиски на суше. Затем же было принято решение о приостановке всей операции.

В рамках проводившихся работ были обнаружены фрагменты летательного аппарата, которые переданы следователям.

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Кроме того, в первый же день поисков было обнаружено тело Елены Ракитской — жены пилота вертолета Дмитрия Ракитского. Помимо супругов, по имеющимся данным, на борту Robinson были предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. В расследовании принимают участие эксперты Межгосударственного авиационного комитета.