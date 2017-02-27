Понедельник, 27 Февраль, 20:14

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,94
€ 61,26
Brent
$ 51,5
-0°
Обь
26см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2017Масленица-2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Создатель программы "Жди меня" Сергей Кушнерев скончался в Москве

, ИА "Амител"
Последние две недели журналист провел в больнице

Фото: mybiysk.ru

Журналист, создатель программ "Жди меня" и "Последний герой" Сергей Кушнерев скончался в Москве. Ему было 64 года, пишет ТАСС, ссылаясь на слова главного редактора газеты "Комсомольская правда".

По данным издания, две недели назад журналист был госпитализирован в московскую больницу.

Карьеру журналиста Кушнерев начал в газете "Комсомольская правда". Сначала он работал обычным корреспондентом, затем прошел по карьерной лестнице  до ответственного секретаря.

Позже вместе с коллегой он создал "Новую газету". 19 лет занимал должность главного редактора телекомпании "ВИД".
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
20:06
Посольство Турции подтвердило слух о визите Эрдогана в Россию 0
19:48
Бийчанка, сбитая машиной на "зебре", отряхнулась и пошла дальше. Видео 0
19:28
Няню подозревают в убийстве девятимесячного мальчика в Краснодаре 0
19:08
Коротко о главном: пауза в поисках вертолета, "Оскар" и отмена карантина
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 февраля
19:05
Две недели спустя: что известно о крушении вертолета на Телецком озере? 0
18:50
Питбультерьер искусал до смерти младенца в коляске в Якутске 0
18:36
Менеджер фирмы по производству окон в Барнауле присвоила деньги компании 0
18:29
Как барнаульцам провести время и где побывать с 27 февраля по 3 марта? 0
18:14
Создатель программы "Жди меня" Сергей Кушнерев скончался в Москве 0
18:02
Пауза до мая: поисковую операцию на Телецком озере свернули на два месяца 0
17:51
"Народные облигации" на 20 миллиардов рублей планирует выпустить Минфин 1
17:33
Все выше и выше: смотрим на эмоции традиционной масленичной забавы
Портал Amic.ru показывает кульминационный момент масштабного праздника "Сибирская Масленица – 2017"
17:24
Барнаулец идет под суд за масштабную махинацию с автомобилями 1
17:16
Семь социальных ярмарок будут работать в Барнауле 4 марта 0
17:05
Как фанера над Голливудом: почему "Лунный свет" стал триумфатором "Оскара"? 2
16:50
ДНР и ЛНР выдвинули официальному Киеву ультиматум из-за блокады Донбасса 14
16:34
Легендарная гимнастка Корбут продала в США свои олимпийские медали 12
16:25
Организаторы "Оскара" извинились за вручение награды не тому фильму 2
16:16
Ждем снег: какая погода будет в Алтайском крае в первые дни весны? 0
16:04
Карантин по гриппу и ОРВИ отменяют в Алтайском крае 0
15:53
Кто такой Ильдар Дадин и почему его освободили раньше? 24
15:51
Выпавший из вертолета медведь разбился насмерть в Таиланде 1
15:34
Две школьницы погибли под Иркутском после падения с 14-го этажа 4
15:21
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал о разрыве с женой 1
15:15
СМИ: сын греческого мультимиллионера на Porsche устроил ДТП с 4 погибшими 0
15:06
Зарплату на уровне МРОТ в России получают почти 5 млн человек – Голодец 31
14:50
Алтайское МЧС предупреждает об обрушении снега с крыш зданий 0
14:34
Небо и земля: политзаключенный Дадин сравнил алтайскую и карельскую колонии 4
14:22
Показываем проводы зимы и сожжение чучела Масленицы в Барнауле. Фото 1
14:14
"Чужие", "Титаник" и "Терминатор": какими ролями запомнился актер Билл Пэкстон? 2
14:03
Смотрим, как 99-летний экс-пилот победил на чемпионате по бегу в США 1
13:50
Очевидцы: машины вязнут в грязи на алтайской дороге. Фото 0
13:36
Великий пост: от Чистого понедельника до Пасхи 3
13:33
Колония-поселение переехала из алтайского села в Бийск 0
13:21
Как определить бракованные семена? 10
13:16
Две недели в условиях шторма: МЧС отчиталось о поисках вертолета на Алтае 6
13:15
Стоп-кадр. Вверх за мечтой 0
13:06
Полеты из Барнаула в Сочи и Анапу возобновят с 14 июня 7
12:52
Праздник маслом не испортишь. Фестиваль "Сибирская Масленица" в фотографиях
Масштабный праздник проводов зимы в туристической зоне Алтайского края посетило порядка 30 тысяч человек
12:49
Опрос: крымские татары не желают переезжать на Украину 8
12:39
Основные награды и финальный скандал: как закончился "Оскар-2017"? 7
12:31
Воры ушли из квартиры барнаульца с чужой норковой шубой и телевизором 1
12:22
Филип Билден отказался от должности министра ВМС США 2
12:12
Более 20 тонн американских орехов сожгли на полигоне в Алтайском крае. Фото 59
12:02
Картина "Ла-Ла Ленд", лидирующая по номинациям, получила свои первые премии 2
11:52
Девять пожарных тушили полыхающую баню в Барнауле 1
11:42
Что известно об убийстве Бориса Немцова через два года после его смерти? 14
11:36
Смотрим, в каких нарядах пришли звезды Голливуда на премию "Оскар-2017" 0
11:21
Скончался актер сериала "Игра престолов" Нил Финглтон 1
11:16
Барнаульский "Университет" продолжает погоню за лидерами Высшей лиги "А" 1
11:13
Жительницу Рубцовска убило рухнувшим элементом фасада 4
11:07
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров просит не называть его музыкантом 16
10:50
Boeing 757 совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти пассажира 1
10:40
Что такое Чистый понедельник и в чем его особенности? 26
10:34
Губернатор Алтайского края занял 49-ю строчку в рейтинге глав регионов 25
10:27
Кому нельзя поститься? 6
10:20
Первые победители "Оскара-2017" получили свои заветные статуэтки 0
10:14
Смотрим, как на чемпионате России хоккеисты забили 20 голов в свои ворота 4
10:06
Обвиняемый во взяточничестве глава Кош-Агачского района определен в СИЗО 2
10:04
"Не будьте лицемерами": как православным правильно соблюдать Великий пост? 49
09:48
Актер Билл Пэкстон умер от осложнений после операции 0
09:36
Календарь питания в Великий пост – 2017. Инфографика 24
09:29
Автобус и Land Cruiser столкнулись в центре Барнаула – очевидцы. Фото 1
09:22
Обновленную Nokia 3310 будут продавать по 49 евро 10
09:09
Первый "Оскар" получил Махершала Али за роль второго плана 1
09:00
"Уральские авиалинии" снизили цену на билеты в Москву 13
08:50
Принято решение о приостановке поисков вертолета в Телецком озере 36
08:32
Рабочая неделя после праздников началась с серьезных пробок в Барнауле 27
08:16
Семеро пожарных тушили горящую баню в Барнауле 0
07:33
Пряности и добавки, которые уменьшают чувство голода 4
07:04
Недостроенный дом у соснового бора продают в Барнауле за 10,3 млн рублей 43
06:32
Потепление до +8 градусов ожидается в Алтайском крае 27 февраля 4
06:01
Партии Алтайского края начнут избирательные кампании в марте 6
23:13
Пассажирский самолет проехал по автодороге в Казахстане. Видео 1
22:10
Японские ученые назвали недосып причиной ожирения 0
21:14
В ДНР сообщили об освобождении Донецкой фильтровальной станции 1
20:14
Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова в Москве 14
19:51
Три автомобиля столкнулись в Барнауле. Фото и видео с места ДТП 0
19:24
Волонтеры ведут поиски пропавшего 10 дней назад рубцовчанина 0
18:52
Порошенко пообещал не оставлять крымчан без поддержки и продолжить борьбу 4
18:27
Четыре человека пострадали в серьезном ДТП на алтайской трассе - МВД 0
17:56
Слабый снег и 8 градусов тепла прогнозируют алтайские синоптики 27 февраля 0
17:23
Серьезная авария произошла на региональной трассе в Алтайском крае. Фото 1
16:53
Неизвестный выстрелил в голову заступившегося за девушек новосибирца - СМИ 3
16:27
Активиста Ильдара Дадина выпустили из алтайской колонии 21
15:59
Видео с места наезда машины на толпу людей в Новом Орлеане выложили в сеть 0
15:29
ВКС и ВМС России получат в текущем году 160 самолетов и вертолетов 55
14:57
Мужчина спас пятилетнего ребенка от лопнувшего троса в Новосибирске 2
14:27
СМИ: США может выйти из Совета ООН по правам человека 1
13:54
Мужчина на Алтае украл машину у односельчанина, чтобы продать на запчасти 0
13:28
Бывший-постпред США при ООН назвала Чуркина другом в статье для NYT 2
12:57
Спасатели обследовали 800 тыс. квадратных метров дна Телецкого озера 11
12:28
СМИ сообщили о планах Японии предложить РФ сотрудничество на Южных Курилах 4
11:59
Фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину" как худшая картина года 0
11:29
Крыша дома обрушилась в Барнауле из-за накопившегося снега 26
10:52
Собянин пообещал создать миллион рабочих мест в Новой Москве к 2035 году 38
10:24
Автомобиль протаранил толпу людей на параде в Новом Орлеане - СМИ 0
09:53
Испугавшийся хозяина дома вор из Бийска сам вызвал полицейских 3
09:28
Минздрав Малайзии подтвердил, что Ким Чен Нам умер от VX-газа 0
08:51
Дональд Трамп отказался от традиционного ужина с журналистами Белого дома 2
08:24
Акция против присоединения Крыма к России прошла в турецкой столице 45
07:34
Ла-Ла Трамп: почему от "Оскара-2017" не стоит ждать сюрпризов 0
07:03
Дом с бильярдной, сауной и двумя гаражами продают в Барнауле за 8 млн руб. 9
06:32
Жителям Алтайского края обещают солнечное и теплое воскресенье 0
06:01
Ответственных за развитие застроенной территории назначили в мэрии Барнаула 0
23:13
Дрон зафиксировал на видео попытку нападения большой белой акулы на серфера 1
22:12
Подброшенный в беби-бокс истощенный ребенок скончался в Краснодаре 4
21:15
Поклонская назвала чиновников главной проблемой Крыма 3
20:13
Японец ранил себя ножом, чтобы прогулять работу по уважительной причине 3
19:52
Шойгу запретил использовать фразу "показная воинская часть" в армии России 3
19:25
В ДНР сообщили о захвате силовиками Донецкой фильтровальной станции 0
18:52
Московский сноубордист погиб в горах Кабардино-Балкарии 0
18:21
Историю о "связях Трампа с Россией" назвали несуществующей в Белом Доме 0
17:56
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП на трассе в Алтайском крае. Фото 4
17:28
Синоптики прогнозируют до 6 градусов тепла 26 февраля в Алтайском крае 0
16:58
WADA признало, что в докладе Макларена нет доказательств вины россиян 5
16:24
Неизвестный в Екатеринбурге устроил перестрелку со взрывом гранаты 1
16:00
Что такое Прощеное воскресенье и у кого надо просить прощение? 8
15:54
Египет собирается в 2,5 раза повысить стоимость въездной визы с 1 марта 1
15:27
Спасатели сняли 20 рыбаков с отколовшейся льдины на Сахалине 5
14:59
Лондонские сквоттеры завладели документами "Горбачев-фонда" - СМИ 1
14:26
Активисты хотят выдвинуть Обаму в президенты Франции - СМИ 1
13:54
Жительница Новосибирска получила серьезные травмы, катаясь на "ватрушке" 6
13:24
Житель алтайского села перевел мошенникам 63 тыс. руб за покупку двигателя 0
12:57
Французская прокуратура начала расследование в отношении Фийона и его жены 0
12:28
ДНР сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ после приезда Савченко 6
11:49
Журналистов ряда ведущих американских СМИ не пустили на брифинг в Белый дом 9
11:16
Мужчина в Алтайском крае украл из дома двух односельчан продукты и сигареты 4
10:53
ОНК проверит колонию в Рубцовске, из которой не освобождают Ильдара Дадина 33
10:24
Россия пообещала наложить вето на санкции против Сирии в СБ ООН 1
09:52
Журнал New Yorker анонсировал русскоязычную обложку с Путиным и Трампом 1
09:23
Ограничения сняли со всех автодорог в Алтайском крае - МЧС 2
08:58
Надежда Савченко прибыла в ДНР для встречи с пленными силовиками 36
08:22
Провокацию с флагами РФ пресекли на конференции с участием Трампа 10
07:46
Какие громкие скандалы окружали "Оскар" за время существования премии? 2
07:28
Два месяца со дня крушения: что известно о катастрофе с ТУ-154? 5
07:03
Особняк с камином и теплыми полами продают в Барнауле за 15 млн руб. Фото 14
06:47
Панкейки и рагмурки: как готовят и называют блины в разных странах мира? 4
06:28
Солнце и плюсовая температура продолжат радовать жителей Алтая 25 февраля 0
06:01
Гараж за 153 млн рублей хотят построить на улице Льва Толстого в Барнауле 26

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.