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Журналист, создатель программ "Жди меня" и "Последний герой" Сергей Кушнерев скончался в Москве. Ему было 64 года, пишет ТАСС, ссылаясь на слова главного редактора газеты "Комсомольская правда".

По данным издания, две недели назад журналист был госпитализирован в московскую больницу.

Карьеру журналиста Кушнерев начал в газете "Комсомольская правда". Сначала он работал обычным корреспондентом, затем прошел по карьерной лестнице до ответственного секретаря.

Позже вместе с коллегой он создал "Новую газету". 19 лет занимал должность главного редактора телекомпании "ВИД".

