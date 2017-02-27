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55-летнюю жительницу Бийска сбил автомобиль ВАЗ днем в четверг, 23 февраля, на пешеходном переходе на улице Мерлина, сообщает "Бийский рабочий".

Издание пишет, что машиной управлял 41-летний водитель. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, но помощь медиков не потребовалась.

Судя по видео, первый автомобиль уступил пешеходу дорогу, а второй – нет. В результате женщина оказалась под колесами ВАЗа. После наезда пострадавшая встала, отряхнулась и пошла дальше.