Специалисты из организации Fusion Media предсказывают человечеству новую гендерную революцию. Как пишет Runews24.ru, к таким выводам они пришли после проведенных исследований. После опроса тысячи людей в возрасте от 18 до 34 лет выяснилось, что половина респондентов не относят себя только к одному из двух полов традиционной гендерной системы.

На основе полученных данных специалисты сделали вывод, что мир оказался на пороге грядущей гендерной революции, которая должна окончательно стереть границы полов.